Comunicado do Business Wire :UBS and Bloomberg

A UBS, em parceria com a Bloomberg, anunciou o lançamento do projeto "Girls Take Finance", uma iniciativa global que aprofunda os eventos do "Girls Take" para 12 cidades do mundo todo. O projeto tem como objetivo inspirar a geração futura de líderes ao promover a jovens mulheres, com idade entre 14 e 18 anos, ideias e conhecimentos relacionados ao setor de serviços de contabilidade e oportunidades de carreiras em negócios, finanças e tecnologia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200227005957/pt/

Em 2020, a UBS e a Bloomberg ampliarão a iniciativa "Girls Take Finance" para as principais cidades do mundo, incluindo Frankfurt, Jacarta, Joanesburgo, Londres, São Francisco, São Paulo, Sydney e Zurique.

"Como alguém que deu os primeiros passos no setor de serviços financeiros como um jovem aprendiz, com apenas 15 anos, conheço de perto o quão importante é o estímulo na escolha da carreira", afirma o CEO do UBS Group, Sergio P. Ermotti. "É por isso que tenho o prazer em expandir o programa esse ano. Em parceria com a Bloomberg, podemos inspirar milhares de jovens mulheres que, de outra forma, poderiam sequer jamais imaginar seguir carreira em áreas como finanças, setor bancário e tecnologia".

Assim como os outros eventos "Girls Take", a UBS, junto com a Bloomberg, está atuando, em cada cidade, em parceria com entidades sem fins lucrativos para sediar os eventos em alguns dos lugares mais emblemáticos do mundo em negócios e finanças. A programação intensa incluirá workshops voltados ao desenvolvimento da carreira e à criação de redes de contato, simpósios com os especialistas do setor e palestras motivacionais com voluntários sobre o amplo leque de carreiras em serviços financeiros.

"As empresas que buscam atrair os melhores talentos do futuro devem ir além para que mais carreiras sejam disponibilizadas no seu setor para grupos mais heterogêneos e jovens", segundo Peter T. Grauer, Presidente da Bloomberg LP e Presidente fundador da U.S. 30% Club. "Nós temos o prazer em participar da iniciativa 'Girls Take Finance' e estamos ansiosos para expandir a pegada do programa no seu segundo ano, para que mais jovens mulheres possam criar um futuro para elas mesmas no setor, o qual está ávido pelos talentos e perspectivas que têm a oferecer".

A iniciativa está fundamentada no sucesso dos eventos preliminares "Girls Take", os quais foram iniciados em março de 2019 como "Girls Take Wall Street", em Nova York, onde a UBS, Bloomberg e a State Street Global Advisors reuniram mais de 100 garotas estudantes do ensino médio para um dia de capacitação profissional. Ao final, as garotas tocaram o sino de encerramento da Bolsa de Valores de Nova York em comemoração ao início do Mês da Mulher.

m outubro de 2019, a UBS e a Bloomberg levaram a iniciativa "Girls Take Wall Street" para a Índia, sediando o "Girls Take Dalal Street" e o "Girls Take GIFT City" em Bombaim e Ahmadabad, respectivamente. Cerca de 150 jovens alunas, de escolas em Bombaim, Pune e Ahmadabad, participaram dos eventos de capacitação. As estudantes puderam, além disso, tocar o sino de encerramento da Bolsa de Valores de Bombaim e visitar a India International Exchange Limited (INX), a primeira bolsa de valores internacional da Índia.

Além disso, tanto a UBS quanto a Bloomberg contam com iniciativas independentes voltadas ao suporte de jovens no desenvolvimento da sua capacitação e carreiras futuras.

A UBS está empenhada em assumir um papel de liderança no direcionamento de mudanças significativas para o mundo. Através de compromissos financeiros estratégicos e o voluntariado de funcionários canalizado em prol de uma melhor educação, a empresa está comprometida com o empoderamento da próxima geração, o que já pode ser constatado através dos esforços em programas comunitários da organização, incluindo a Bridge Academy, no Reino Unido, Keys To Your Future: College and Career Readiness, nos EUA, YES (Young Enterprise Switzerland), na Suíça, e o UBS Community Academies na região Ásia-pacífico. Pioneiro em finanças sociais, o programa Optimus Foundation, da UBS, assume um papel de liderança ao promover uma filantropia de impacto que gera soluções inovadoras para questões sociais e ambientais. A UBS, ademais, também atua como sócia-fundadora da campanha #TOGETHERBAND com a Bottletop Foundation, que tem como objetivo promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em prol de um planeta mais sustentável em 2030. A campanha #TOGETHERBAND lançará o ODS5, Igualdade de gêneros e Emancipação feminina, em março, para acompanhar a iniciativa.

O Bloomberg Startup,o programa global filantrópico de suporte à educação, oferece apoio a jovens mulheres do mundo todo através do acesso a tutores, estágios e workshops de preparação profissional, promovendo às estudantes o contato com mulheres influentes e que representam a diversidade. Saiba mais sobre como a Bloomberg inventiva a comunidade feminina em: https://www.bloomberg.com/women.

Parceiros sem fins lucrativos do "Girls Take Finance" 2020 confirmados:

-0- *T Cidade e data:Parceiro(a) sem fins lucrativos: Londres, RU - 2 de março The Brokerage São Francisco, EUA - 4 de março KIPP Bay Area Nova York, EUA - 6 de março KIPP New York e The Young Women's Leadership Schools Zurique, SWI - 6 de março YES e YOUSTY Joanesburgo , ZAF - 6 de março Funda Afrika Sydney, AUS - 12 de março ABCN e CareerTrackers São Paulo, BR - 17 de março AFESU Frankfurt, DE - 20 de março AWO Bangkok, TH - agosto The Education for Development Fund *T

A UBS, junto com a Bloomberg, levará, ainda esse ano, a iniciativa Girls Take Finance para a Indonésia e Índia, sediando eventos nas cidades de Jacarta, Bombaim e GIFT City.

Nota dos editores

Sobre a UBS

A UBS é uma empresa que fornece consultoria e soluções financeiras a clientes com grande patrimônio, instituições e corporações do mundo todo, além de particulares na Suíça. Sua estratégia é fundamentada em nossa gestão patrimonial líder do setor e no nosso pioneiro banco universal na Suíça, fomentado pela gestão de ativos e pelo banco de investimentos. A instituição bancária tem como foco negócios com uma sólida posição competitiva nos mercados específicos, além de possuir eficiência per capita e uma perspectiva atraente de rentabilidade ou desenvolvimento estrutural a longo prazo.

Sobre a Bloomberg

A Bloomberg, líder global em distribuição de informações financeiras e corporativas, promove a influentes tomadores de decisões uma vantagem fundamental ao conectá-los a uma rede dinâmica de informações, pessoas e ideias. O ponto forte da empresa (fornecimento rápido e preciso de dados, informações e análises através de uma tecnologia inovadora) encontra-se no cerne do Terminal Bloomberg. Suas soluções corporativas baseiam-se na principal qualidade da empresa: promover uma tecnologia que permita aos clientes acessar, integrar, distribuir e gerenciar dados e informações em todas as empresas de forma mais eficiente e eficaz. Para mais informações, acesse www.bloomberg.com ou solicite um demo.

https://www.ubs.com

© UBS 2020. Todos os direitos reservados. O símbolo-chave e o UBS estão entre as marcas comerciais, registradas e não registradas, da UBS.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200227005957/pt/

UBS Group AG & UBS AG Américas:Laura Hastings, laura.hastings@ubs.com, +1 212 882 5858 Ásia-Pacífico: Caroline Gurney, caroline.gurney@ubs.com, +61293243335 EMEA:Oliver Gadney, oliver.gadney@ubs.com, +44 207 567 4714 Suíça:Dominic Scherz, dominic.scherz@ubs.com, +41 44 234 8500 Bloomberg Américas:Brittany Baker Oehlsen, bbaker89@bloomberg.net, +1 212 617 0866 Ásia-Pacífico:Belina Tan, belina.tan@bloomberg.net, +65 62313637 EMEA:Oisin O'Malley, oomalley2@bloomberg.net, +44 203 525 4958

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.