Sírio pró-Hezbollah morto por disparo de drone israelense

Um sírio membro de um grupo relacionado com o Hezbollah libanês morreu nesta quinta-feira (27) por um disparo de drone israelense na província de Quneitra (sul), indicou o Observatório sírio de direitos humanos (OSDH).

"Um drone israelense mirou em um carro no sul da cidade de Hadar", na província de Quneitra, causando a morte de um membro da "resistência síria pela libertação do Golã", o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Este grupo foi criado há mais de seis anos pelo poderoso movimento armado do Hezbollah libanês para iniciar operações no planalto de Golan, localizado na província de Quneitra, a maior parte ocupada e anexada por Israel.

Foi dirigido por Samir Kantar, um membro do Hezbollah, até seu assassinato em dezembro de 2015, perto de Damasco, depois acusado a Israel pelo movimento xiita.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, luta na Síria ao lado do regime de Bashar al-Assad desde 2013.