Comissão da Fifa se opõe a jogos oficiais de clubes no estrangeiro

A comissão de grupos de interesse do futebol da Fifa manifestou nesta quinta-feira (27) sua oposição à disputa de jogos de clubes no estrangeiro, confirmando a postura da federação internacional, diante das tentativas de alguns campeonatos nacionais de levarem algumas partidas a outros países.

Esta comissão da Fifa validou o princípio segundo o qual "os jogos nacionais oficiais dever ser disputados no território da associação em questão".

Em outubro de 2019, a Liga espanhol tentou levar para Miami a partida Villarreal-Atlético de Madrid, mas um juiz deu razão à Federação Espanhola, que era contra a iniciativa. Na temporada anterior, a Liga também havia tentado disputar o jogo Girona-Barcelona nos Estados Unidos, sem sucesso.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, alertou na época que "não autorizava a realização desta partida nos Estados Unidos nem em qualquer lugar que não fosse o estádio do Girona".

A Espanha, porém, conseguiu organizar sua última Supercopa no estrangeiro, em janeiro na Arábia Saudita, com vitória do Real Madrid. Itália e França também costumam disputar suas Supercopas fora de suas fronteiras.