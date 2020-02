AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Carnaval Rio de Janeiro - (até 29)

(+) NATIONAL HARBOR (Estados Unidos) - Conferência de Ação Política Conservadora - (até 1 de Março)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego (trimestre novembro-janeiro) - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: mês Jan/2020 - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pompeo fala no Congresso sobre política as políticas do governo a respeito do Irã e Iraque - 11H30

(+) SANTIAGO (Chile) - Protesto contra o governo - 16H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Audiência sobre extradição de Julian Assange -

BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 1 de Março)

(+) PARIS (França) - Entrega do prêmio César do cinema francês - 16H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Apresentação de uma força-tarefa para ajudar as conferências episcopais em todo o mundo a elaborar guias de boas práticas para prevenir o abuso sexual contra menores - 08H30

(+) ROMA (Itália) - Segunda sessão de negociação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) antes da COP15 - (até 29)

PARIS (França) - Paris fashion week - (até 3 de Março)

GENEBRA (Suíça) - Instruções diárias da OMS sobre coronavírus -

Ásia-Pacífico

CHINA - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Março)

(+) PEQUIM (China) - Conselho de Estado realiza briefing sobre situação econômica - 04H00

PEQUIM (China) - Comissão Nacional de Saúde realiza briefing sobre surto mortal do vírus COVID-19 - (até 1 de Março)

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(+) CHARLESTON (Estados Unidos) - Primária presidencial da Carolina do Sul -

Europa

(*) BRATISLAVA (Eslováquia) - Eleições gerais - 04H00

BERLIM (Alemanha) - Cerimônia de entrega do Urso de Ouro do Festival de Berlim -

(+) GENEBRA (Suíça) - Católicos realizam missa na igreja protestante de Genebra pela primeira vez em 500 anos - 15H30

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Possível assinatura de acordo EUA-Talibã -

DOMINGO, 1 DE MARÇO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Lobby pró-Israel AIPAC realiza conferência anual -

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Luis Lacalle Pou toma posse -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Sacolas plásticas passam a ser proibidas -

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2020

América

(+) GUIANA - Eleições gerais -

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil (Ref: Mês Febrero/2020 - 15H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - UE e Reino Unido realizam primeira rodada de negociações comerciais pós-Brexit - (até 5)

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Vaticano abre arquivos do Papa Pio XII da era do Holocausto -

(+) LONDRES (Reino Unido) - 20º aniversário da libertação após a prisão do ex-ditador do Chile Pinochet -

(+) PARIS (França) - Migrantes: Conferência de imprensa da Anistia Internacional sobre a criminalização da solidariedade - 06H30

(+) MAINZ (Alemanha) - Assembleia da Conferência Episcopal da Igreja Católica, com o programa de indenização às vítimas de abuso sexual - 07H00 (até 5)

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Eleições gerais -

(+) BAGDÁ (Iraque) - Prazo para o primeiro-ministro iraquiano formar um gabinete - 10H00

Esportes

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Congresso UEFA 2020 - (até 3)

TERÇA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2020

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Califórnia, Texas, entre os estados que realizam primárias presidenciais da 'Super Terça-Feira' -

(+) ESSEX JUNCTION (Estados Unidos) - Super terça-feira: Bernie Sanders realiza comício noturno no estado de origem - 22H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretário do Tesouro Steven Mnuchin testemunha sobre proposta de orçamento - 12H00

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Salão do Turismo de Berlim 2020 - 07H00

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Cúpula Europeia sobre Segurança Cibernética - 15H00 (até 4)

QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2020

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB Contas trimestrais IBGE (outubro a dezembro 2019) - 10H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 10H00

(+) ERFURT (Alemanha) - Eleição na Turingia -

(+) BERLIM (Alemanha) - Feita Internacional do Turismo ITB 2020 - (até 8)

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2020

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 50.º aniversário da entrada em vigor do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O negociador da UE Michel Barnier informa sobre a primeira rodada de negociações UE-GB -

(+) ZAGREB (Croácia) - Cúpula de ministros da UE - (até 6)

VIENA (Áustria) - Reuniões ministeriais da OPEP e de fora da OPEP - (até 6)