Suíça lança sistema de pagamento para entregas de ajuda humanitária ao Irã

A Suíça anunciou nesta quinta-feira (27) a entrada em vigor de um sistema de pagamento instituído junto aos Estados Unidos para facilitar entregas humanitárias ao Irã, país muito afetado pelas fortes sanções impostas por Washington.

Esse sistema "é destinado a empresas suíças nos setores alimentício, farmacêutico e médico" e permite que enviem ajuda ao Irã, informou em comunicado a secretaria de Estado da Economia (Seco).

Os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã em 2018 - assinado três anos antes e pelo qual Teerã renunciou ao desenvolvimento de armas nucleares - e restauraram uma série de sanções com duras consequências para a economia iraniana e empresas estrangeiras que comercializam com o Irã.

Desde então, os exportadores suíços enfrentam dificuldades cada vez maiores na entrega de bens humanitários ao Irã, destacou a Seco.

Embora esses tipos de entrega em princípio não sejam afetados pelas sanções americanas, "nenhuma ou quase nenhuma instituição financeira estava disposta a fazer pagamentos vinculados ao Irã", acrescentou.

Esse novo sistema de pagamentos foi implementado por Berna em colaboração com as autoridades dos EUA e Irã, bem como uma seleção de bancos e empresas suíças.

Graças a este contrato, o Departamento do Tesouro dos EUA fornecerá aos bancos participantes a autorização necessária para que as transações financeiras cumpram com a legislação de Washington.

Por outro lado, exportadores e bancos participantes do acordo devem fornecer às autoridades suíças informações detalhadas sobre suas atividades comerciais e seus sócios nessa área no Irã, assim como sobre as transações efetuadas. Esta informação será então transmitida ao Tesouro dos EUA.

Um primeiro pagamento, feito como prova para a entrega de medicamentos ao Irã por um laboratório suíço, já estava autorizado em 27 de janeiro. Se tratava, em particular, de medicamentos contra o câncer e outros necessários durante os transplantes de órgãos, afirmou a Seco.