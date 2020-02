Comunicado do Business Wire :GSMA

A China Unicom, Deutsche Telekom, EE, KDDI, Orange, Singtel, SK Telecom, Telefónica e TIM uniram forças, com o apoio da GSMA, para desenvolver uma plataforma interoperável com o objetivo de disponibilizar, de maneira ampla e fácil, os recursos de computação de borda.

A plataforma a ser desenvolvida em 2020 apresentará ativos e recursos da operadora local, como latência, computação e armazenamento para desenvolvedores de aplicativos e fornecedores de software, permitindo que atendam às necessidades dos clientes corporativos.

As operadoras concordaram em trabalhar juntas para desenvolver uma plataforma de referência e arquitetura de Edge Computing, e a GSMA lançou um Projeto de Plataforma para Operadora para dar suporte a esta emocionante iniciativa. Inicialmente, a plataforma será implementada em vários mercados da Europa e, progressivamente, estendida a outras operadoras e regiões geográficas para chegar a ter um alcance global.

As operadoras podem oferecer às empresas uma proximidade incomparável com seus clientes, além de alto desempenho. Para as empresas, esses recursos criam uma oportunidade de expansão aos mercados locais ou internacionais, mantendo a conformidade com as leis locais de regulamentação e proteção de dados.

A Telco Edge Cloud:

-- Será aberta e inclusiva

-- Fornecerá mecanismos de soberania e proteção de dados

-- Oferecerá fidedignidade, segurança e confiabilidade

-- Aproveitará as soluções tecnológicas existentes - conforme apropriado, incluindo, entre outras, soluções de plataforma de agregação (como MobiledgeX) ou os mecanismos de interconexão desenvolvidos como parte da experiência GSMA MultiOperator MEC.

"As operadoras estão muito bem posicionadas para fornecer recursos como baixa latência através de seus ativos de rede", disse Alex Sinclair, CTO da GSMA. "É fundamental que as empresas possam alcançar todos seus clientes a partir da borda de qualquer rede. Com base na Especificação da Plataforma das Operadoras da GSMA, a Telco Edge Cloud fornecerá aos desenvolvedores e agregadores empresariais uma maneira consistente de chegar aos clientes conectados."

"A Edge Cloud criará um ecossistema unificado de borda de rede, fornecendo produtos e serviços diversificados e personalizados, além de vários recursos de plataforma. Ela também realizará uma cooperação mais ampla para ultrapassar fronteiras a fim de atender aos requisitos de transformação digital de várias indústrias verticais", afirmou Xiongyan Tang, cientista-chefe do Instituto de Pesquisa em Tecnologia de Rede da China Unicom e arquiteto-chefe do Centro de Rede Inteligente da China Unicom.

"A Edge Cloud tem um potencial interessante para possibilitar e melhorar muitas experiências inovadoras para nossos clientes. Recebemos esta iniciativa das operadoras como uma grande oportunidade, unindo forças para oferecer nossos recursos em um serviço de borda organizado", disse Claudia Nemat, membro do Conselho de Tecnologia e Inovação da Deutsche Telekom. "A alavancagem da MobiledgeX como parceira e agregadora de plataforma na federação coloca as operadoras no rumo certo para criar escala, atrair a comunidade de desenvolvedores e causar impacto no mercado."

"A Edge Cloud é uma oportunidade promissora para permitir o desenvolvimento de serviços que precisam de conexão de baixa latência e atender a diversas demandas de serviços de clientes corporativos. A inovação dos serviços de telecomunicações será acelerada a partir do aprimoramento da qualidade do serviço e da experiência do cliente em aplicativos em tempo real, como a XR na nuvem e os jogos na nuvem", afirmou Yoshiaki Uchida, membro do Conselho, vice-presidente executivo e diretor executivo do Setor de Tecnologiada KDDI.

"Para abordar o mercado de computação na nuvem de borda, as operadoras precisam trabalhar muito próximas com o objetivo de criar uma plataforma interoperável e monetizar seus ativos extremamente valiosos", disse Mari-NoëlleJégo-Laveissière, vice-presidente executiva, diretora de Tecnologia e diretora de Inovação Global da Orange. "Nós, da Orange, acreditamos que é essencial ter novas oportunidades de negócios possibilitadas pela computação de borda e pelo 5G. É por isso que temos orgulho de apoiar a iniciativa Telco Edge Cloud da GSMA."

"Acreditamos que é necessária uma plataforma transfronteiriça em nuvem de borda que atenda às necessidades de largura de banda e requisitos de menor latência, pois permite que organizações com operações em vários mercados implementem e gerenciem aplicativos sensíveis ao fator tempo mais perto de onde os dados são coletados. Esperamos ansiosamente colaborar com a GSMA e outras empresas de telecomunicações nesta emocionante iniciativa", afirmou Mark Chong, CTOdo Grupo Singtel.

"A Edge Cloud é uma facilitadora fundamental para desbloquear todo o potencial de aplicativos emergentes, como realidade aumentada/realidade virtual, robôs em nuvem e fábrica inteligente, com qualidade de serviço aprimorada, inteligência em tempo real, segurança e privacidade de dados. Para fornecer uma experiência global de computação de borda móvel perfeita aos nossos clientes, é essencial que as operadoras móveis do mundo todo se unam", comentou o Dr. Kang-Won Lee, vice-presidente e chefe da unidade Cloud Labsda SK Telecom. "A SK Telecom está animada em colaborar com parceiros globais, trazendo nossa experiência em nuvem de borda e liderança tecnológica à equipe para realizar a visão da nuvem de borda móvel."

"O mercado precisa de uma Edge Cloud que atenda às demandas da empresa para atender seus clientes. As operadoras de telecomunicações estão em uma posição extremamente boa para fornecer uma Edge Cloud confiável e aberta, para que as empresas possam maximizar a oferta de serviços e as oportunidades de negócios o mais próximo possível dos clientes", disse Enrique Blanco, CTO do Grupo Telefónica.

"A Edge Cloud é um ativo fundamental para os novos requisitos de muitos segmentos de negócios e clientes", afirmou Elisabetta Romano, diretora de Inovação e Parceria da TIM.

"A Edge Cloud será um facilitador formidável para transformar a rede de um 'canal de bits' a uma plataforma comercial digital eficaz, graças à capacidade de computação flexível e à baixa latência de acesso aos recursos de computação."

O Projeto de Plataforma para Operadora da GSMA

O Projeto de Plataforma para Operadora da GSMA pretende desenvolver uma estrutura para as operadoras exporem e monetizarem seus recursos de rede. As operadoras oferecerão, por meio da Plataforma, computação de borda, armazenamento e conectividade a seus clientes, aproveitando:

-- seus relacionamentos existentes com empresas que já possuem casos de uso que exigem borda,

-- sua vasta presença local/bens imóveis,

-- uma posição inimitável para segurança e privacidade rigorosas de dados, residência, soberania e

-- a competência organizacional da experiência de fornecer serviços altamente confiáveis (cinco noves) em um ambiente de rede distribuído e capilar.

Os recursos de nuvem serão tratados como um subconjunto de borda.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo cerca de 750 operadoras com cerca de 300 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também realiza os principais eventos da indústria, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress de Xangai, Mobile World Congress das Américas e as conferências Mobile 360 Series.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200227005752/pt/

Imprensa: Para a GSMA Assessoria de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

Caitlin Gosai cgosai@webershandwick.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.