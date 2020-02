O crescimento da economia dos Estados Unidos registrou desaceleração em 2019, a 2,3%, contra 2,9% em 2018, depois que as empresas adiaram os investimentos e a inflação foi mais controlada, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Comércio nesta quinta-feira.

No quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 2,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, indica a segunda estimativa, que mostra o mesmo resultado da anterior.