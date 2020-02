Galeria espanhola leiloará amplo arquivo de Pablo Neruda

Uma galeria espanhola leiloará em março mais de 600 objetos do poeta Pablo Neruda, incluindo manuscritos, objetos pessoais e livros dedicados a García Marquez ou Allende, colecionados por mais de 25 anos por um enólogo apaixonado pelo Nobel chileno.

"Me dava pena mantê-la em casa podendo mostrar apenas a dois ou três amigos. Acho que deve estar em um lugar onde possa ser compartilhada com outras pessoas", afirmou o proprietário da coleção, Santiago Vivanco, na coletiva de imprensa organizada pela casa de leilões La Suite de Barcelona (nordeste).

O leilão será no dia 19 de março às 19h00 (15h00 de Brasília) e terá um preço inicial de 650.000 euros. Todas as peças serão vendidas em um único lote, a pedido expresso do proprietário.

"Essa coleção me custou muito tempo e economias para obtê-la. Não queria que fosse perdida e dispersa em 600 lotes", explicou Vivanco.

Entre as peças estão numerosas primeiras edições de suas obras, fotografias, caligramas e correspondências, livros de artistas com ilustrações de Diego Rivera, Pablo Picasso ou Joan Miró, ou exemplares com dedicatórias ao ex-presidente chileno Salvador Allende ou os prêmios Nobel Miguel Ángel Asturias e Gabriel García Márquez.

"Querido Márquez, amigo, com meus parabéns por essa 'descoberta' de quase 50 anos atrás e que nem eu tenho", escreve o chileno ao colombiano em uma primeira edição de uma de suas obras mais conhecidas "Vinte Poemas de Amor e uma Canção Desesperada".

"É realmente um conjunto excepcional, espero que encontre abrigo em uma coleção pública ou privada que saiba conservar esse legado magnífico", afirmou Juan Manuel Bonet, escritor e crítico da arte que participou da coletiva de imprensa.