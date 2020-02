Coreia do Sul e EUA adiam exercícios militares por coronavírus

O Comando das Forças Conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira (noite de quarta no Brasil) que decidiu adiar os próximos exercícios militares conjuntos após a epidemia do novo coronavírus.

Essa medida foi tomada após o governo sul-coreano elevar o alerta de saúde a um nível "grave" por causa da propagação da epidemia, o que motivou a suspensão dos exercícios militares "até novo aviso".

Os Estados Unidos têm 28.500 soldados posicionados na Coreia do Sul, principalmente na Base Humphreys, em Pyeongtaek, sul da capital Seul, a maior instalação militar que Washington possui fora do território americano.

Americanos e sul-coreanos reduziram bastante o tamanho de seus exercícios militares anuais para facilitar as discussões com a Coreia do Norte sobre questões nucleares.

O governo de Pyongyang considera esses exercícios anuais conjuntos uma ameaça à sua segurança e provocação.

Washington e Seul planejavam fazer uma nova edição dos exercícios militares nos próximos meses, que agora foi adiada.

Fora da China, a Coreia do Sul é o país mais seriamente afetado pela epidemia de pneumonia viral causada pelo COVID-19.