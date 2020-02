Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, o único provedor de software de rede nativo da nuvem de ponta a ponta do setor, e a MTI anunciam o primeiro portfólio comercial de RRUs OpenRAN com a interface O-RAN. O portfólio inicial consiste em 2x20W RRUs para B3, B20, B7 e 2x40W para B5, B28, B71 com disponibilidade geral no segundo trimestre de 2020. Mais variantes e suporte adicional à banda serão adicionados ao longo do tempo.

Esse portfólio sustenta a capacidade de iniciar a transição de sistemas de jardins murados com base em interfaces proprietárias para um ecossistema mais amplo e com vários fornecedores que permite inovação mais rápida e menor custo total de propriedade, com base nos princípios do OpenRAN.

Como o RRU é totalmente especificado pelo 3GPP para a interface aérea e O-RAN para a interface RRU para DU, os MNOs podem escolher os melhores componentes da categoria e ter a flexibilidade de escolher entre um número crescente de RRU e fornecedores completos.

Os principais objetivos do OpenRAN são:

-- Interfaces abertas

-- Maior segurança

-- Aumentar a diversidade de parceiros/fornecedores de tecnologia RAN

A arquitetura RRU é baseada no O-RAN Alliance Split 7.2 e todas as bandas suportam 5G NR.

"Com essa colaboração com a MTI, estamos trazendo RRUs ao mercado com os recursos mais recentes e preços competitivos. Este é um divisor de águas que nivela a concorrência tanto em especificações técnicas quanto em preço", disse Mikael Rylander, vice-presidente sênior e gerente de soluções de acesso à rádio da Mavenir. "Além disso, o ecossistema mais amplo e os princípios de arquitetura aberta não apenas permitem uma nova alternativa para implantações tradicionais de MNO, mas criam novas oportunidades para implementações flexíveis, avançadas e econômicas para densificação de rede, introdução de 5G, bem como implantações em empresas e segmentos do setor."

"A MTI agora está fornecendo unidades de rádio remotas avançadas, compatíveis com a divisão funcional O-RAN 7.2x, para fornecer soluções de interface abertas e padronizadas que suportam a transformação da rede móvel na arquitetura RAN da próxima geração", disse Allen Yen, presidente e diretor executivo da MTI.

Sobre a MTI

A Microelectronics Technology Inc. (MTI) é uma empresa de alta tecnologia especializada em desenvolvimento, fabricação e vendas globais de produtos de comunicação sem fio há mais de 35 anos. Com base nas competências essenciais em RF/Micro-ondas, a MTI estabeleceu uma posição de liderança nos campos de cabeças de rádio remotas (RRH), rádios de micro-ondas, transceptores e ODUs de satélite, produtos de acesso de banda larga sem fio e leitores e módulos de identificação por radiofrequência (RFID). Com este excelente histórico de realizações, a MTI estabeleceu parcerias valiosas e de longo prazo com parceiros líderes mundiais.

Sobre a Mavenir

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para alcançar economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar CSPs com redução de custos, geração de receita e proteção de receita. Saiba mais em mavenir.com.

Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

