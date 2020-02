Comunicado do Business Wire :Trilliant Networks

A Trilliant Networks, fornecedora global das principais soluções Smart Grid e Smart City, anunciou que adquiriu direitos ao painel de vários inquilinos da Quadlogic e à medição baseada em ANSI para o Canadá e os mercados internacionais. Essa aquisição permite à Trilliant aumentar sua posição de liderança no fornecimento de serviços e soluções de medição personalizados e prontos para o uso no mercado canadense e internacional.

A medição de vários inquilinos mede o uso de eletricidade de suítes individuais em edifícios com vários ocupantes, incluindo condomínios e facilita a responsabilidade pelos custos de cada suíte. Um benefício da conversão de serviços em massa ou de medição mestre em serviços de medição individualizada (submetering systems) é que o consumo de eletricidade é medido em intervalos precisos com a capacidade de capturar dados de tempo de uso.

"A tecnologia da Quadlogic é a atual plataforma de medição padrão do setor para aplicações mistas, comerciais e multi-residenciais, e é perfeita para apoiar nossa estratégia de crescimento", disse Steven Lupo, diretor administrativo para a Trilliant, Canadá. "Esta aquisição eleva nossa posição no mercado como o principal fornecedor de tecnologia e serviços relacionados."

"A Quadlogic tem o prazer de trabalhar ainda mais de perto com a Trilliant. Temos grande confiança em suas capacidades e ambições tanto comercial como tecnologicamente", disse Marc Segan, diretor executivo da Quadlogic.

A Trilliant planeja adquirir e fabricar os medidores no Canadá. A Quadlogic continuará a distribuir os produtos nos Estados Unidos, juntamente com sua linha "Q" de produtos de medição e monitoramento de edifícios a serem vendidos nos EUA e no mundo.

"Estamos empolgados por associar nossa tecnologia existente, aplicativos digitais e base de clientes internacionais a essa tecnologia, buscando melhorar nossa solução de Smart Buildings e expandir nossas opções de medição atuais", disse Andy White, presidente e diretor executivo da Trilliant.

Sobre a Trilliant

A Trilliant® capacita o setor de energia com a única plataforma de comunicação criada para um propósito específico que permite a concessionárias de energia e cidades implementarem com segurança e confiabilidade qualquer aplicação, tudo em uma rede poderosa. Com a solução comprovada em campo no mercado e globalmente, a Trilliant capacita você ao conectar o mundo das coisas (the world of things®). www.trilliant.com

Sobre a Quadlogic

Fundada em 1982, a Quadlogic é a empresa de sistemas de medição elétrica individualizada mais amplamente especificada em Nova York e Ontário, CA. Em Nova York, a Quadlogic está verticalmente integrada, oferecendo soluções completas de medição individualizada, incluindo equipamentos, serviços de campo e serviços de cobrança. A Quadlogic possui inúmeras patentes relacionadas à medição elétrica, medição remota e controle do consumo de energia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200226005986/pt/

Brian Lassiter brian.lassiter@trilliant.com +1.984.201.2676

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.