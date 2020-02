Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir anunciou a integração de suas funções de rede de telecomunicações nativas na nuvem (CNFs) de 5G com o Telco Cloud pronto para contêineres da VMware em implementações 5G de soluções de computação de borda da Dell Technologies. As implementações de 5G da Mavenir, pré-integradas e testadas na infraestrutura da Dell e da VMware,ajudará a agilizar implementações, simplificar e reduzir barreiras para a implementação do 5G, além de fornecer novos recursos como:

-- Integração de contêiner como serviço (CaaS) e plataforma como serviço (PaaS) de código aberto com soluções 4G/5G baseada em microsserviços da Mavenir, incluindo núcleo de pacotes e funções de rede 4G/5G e a infraestrutura Telco Cloud da VMware. Com isso, operadores e empresas de redes móveis poderão implementar com rapidez e facilidade cargas de trabalho de telecomunicações em ambientes de nuvem privada ou híbrida ao estenderem os ambientes baseados no VMware vSphere à AWS Cloud por meio da VMware Cloud na AWS (https://cloud.vmware.com/vmc-aws).

-- Aceleração da modernização de infraestrutura com plataformas de borda móvel da Dell habilitadas para a nuvem que sejam ajustadas para hospedar soluções de software 5G da Mavenir. A solução de computação de borda da Dell Technologies com a infraestrutura VMware Telco ajuda a acelerar a integração e a implementação de funções de rede conteinerizadas (CNFs) de alto desempenho e funções de redes virtuais (VNFs).

-- VMware NSX-T Container Plug-in (NCP), que oferece integração entre o NSX-T e orquestradores de contêineres como Kubernetes, além de integração entre o NSX-T e produtos de plataformas como serviço (PaaS) baseadas em contêineres. A solução é orquestrada pela VMware Telco Cloud Automation, com infraestrutura de cura automatizada e automação de circuito fechado atenta para funções de rede.

Com a colaboração, operadores de redes móveis (MNOs) poderão implementar produtos e aplicações 4G/5G líderes de mercado da Mavenir com tecnologias de contêiner da VMware em infraestrutura de computação em nuvem/borda de telecomunicações da Dell Technologies. A solução integrada já está disponível para MNOs que buscam adicionar recursos 5G a uma rede já existente ou planejam lançar uma nova rede 4G/5G. A vRAN 4G/5G e as soluções Packet Core da Mavenir são complementadas com seu IMS virtualizado líder de mercado baseado em soluções VoLTE, VoWiFi e de Rich Messaging para proporcionar uma rede ponta a ponta de última geração.

"A solução da Mavenir/Dell/VMware utiliza orquestração ponta a ponta, mecanismos de automação com circuito fechado e fatiamento de harmonia de rede. A solução da Mavenir é projetada para aceitar aplicações e casos de uso que requeiram latências de milésimos de segundo e redes com capacidade de resposta", explicou Pardeep Kohli, presidente e diertor executivo da Mavenir.

"A Mavenir tem o compromisso de reduzir o custo total de propriedade para operadores com soluções inovadoras. Simplificar implementações com soluções pré-integradas e testadas, além de roteiros alinhados, é um importante passo para concretizar essa meta. A capacidade de resposta e a confiabilidade esperadas de nuvens de rede podem agora ser obtidas com esta solução", afirmou Bejoy Pankajakshan, vice-presidente executivo e diretor de estratégia da Mavenir.

"Ao proporcionarmos a experiência coletiva de nossas empresas ao setor de telecomunicações, infraestrutura de computação e redes virtualizadas conjuntamente, nós nos colocamos em uma posição única para ajudar operadores de redes móveis (MNOs), prestadores de serviços de comunicação (CSPs) e empresas a transformarem seus negócios", declarou Gabriele Di Piazza, vice-presidente de soluções e marketing de telecomunicações e nuvem de borda da VMware.

"Acreditamos que o mundo está adotando tudo definido por software, e a infraestrutura de computação e as redes desempenham um papel fundamental para isso. Os ativos combinados da Dell Technologies em torno de infraestrutura de nuvem de telecomunicações, redes abertas, NSX e computação de borda oferecem um grande diferencial a nossos clientes e parceiros como a Mavenir, e é por isso que estamos comprometidos com esta colaboração de sucesso", declarou Kevin Shatzkamer, vice-presidente de estratégia e soluções de prestadores de serviços da Dell EMC.

Sobre a Mavenir

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (CSPs) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para alcançar economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar CSPs com redução de custos, geração de receita e proteção de receita. Saiba mais em mavenir.com.

Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200226005982/pt/

Maryvonne Tubb RP da Mavenir

América do Norte - Loren Guertin MatterNow

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA - Kevin Taylor GlobalResultsPR

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.