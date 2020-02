Jornalista é morto no Paquistão

Um jornalista morreu no Paquistão em uma zona que esteve sob controle do Talibã, em um novo ataque à mídia no país, informaram nesta quarta-feira fontes policiais.

Javedullah Khan, de 36 anos, morreu na terça-feira em Matta, ex-reduto do Talibã paquistanês, perto do vale do Swat (noroeste), disse à AFP Muhammad Ijaz Khan, um oficial da polícia.

"Ele estava viajando com um policial local quando dois homens armados atiraram em seu veículo. Morreu imediatamente", disse Khan.

O Paquistão é considerado um dos países mais perigosos do mundo para jornalistas, que são com frequência detidos, espancados ou até mortos por criticar o exército ou grupos extremistas violentos.