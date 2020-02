Irã anuncia mais quatro mortes por coronavírus e total chega a 19

O Irã anunciou a morte de mais quatro pessoas devido ao novo coronavírus, o que elevou o balanço no país a 19 vítimas fatais, segundo o ministério da Saúde, ao mesmo tempo que o presidente do país acusou os Estados Unidos de espalhar o "pânico".

O país também registrou 44 novos contágios nas últimas 24 horas, o que deixa o número de infectados em 139.

O porta-voz do ministério, Kianuch Jahanpur, afirmou que os contágios foram registrados em 10 províncias, principalmente em Qom, no centro do país.

Muitas escolas, universidades, centros culturais e esportivos estão fechados no Irã. Vários eventos foram cancelados para permitir a limpeza de diversos locais e dos transportes públicos.

Muitos países vizinhos adotaram medidas para limitar a entrada de pessoas procedentes do Irã.

"Não deveríamos deixar que os Estados Unidos adicionem um vírus além do coronavírus, chamado pânico extremo", criticou o presidente iraniano, Hassan Rohani, após uma reunião de gabinete.

A declaração foi feita um dia depois do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ter solicitado que o Irã "diga a verdade" sobre a epidemia de pneumonia viral em seu território.

Desde que o Irã anunciou em 19 de fevereiro as duas primeiras mortes em Qom, uma cidade sagrada xiita que recebe peregrinos e teólogos de todo o mundo, o governo prometeu ser mais transparente após acusações de minimizar o balanço da epidemia