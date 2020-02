O Irã anunciou a morte de mais quatro pessoas devido ao novo coronavírus, o que elevou o balanço no país a 19 vítimas fatais, segundo o ministério da Saúde.

O país também registrou 44 novos contágios nas últimas 24 horas, o que deixa o número de infectados em 139.

O porta-voz do ministério, Kianuch Jahanpur, afirmou que os contágios foram registrados em 10 províncias, principalmente em Qom, no centro do país.

Muitas escolas, universidades, centros culturais e esportivos estão fechados no Irã.