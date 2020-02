Forças americanas na Coreia do Sul registram primeiro caso de coronavírus

Um soldado americano na Coreia do Sul foi diagnosticado com o novo coronavírus, anunciaram fontes militares, no primeiro caso registrado entre as tropas dos Estados Unidos neste país.

Um comunicado das forças americanas na Coreia do Sul informa que o soldado de 23 anos integrava um contingente na base de Camp Carroll, 30 quilômetros ao norte de Daegu, a cidade que registra a maioria dos caso de contaminação no país.

O soldado foi colocado em quarentena em sua residência, fora da instalação militar.

Autoridades militares iniciaram uma investigação sobre os contatos mantidos pelo soldado para determinar se outros integrantes da tropa foram infectados.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC) da Coreia do Sul informou nesta quarta-feira 169 novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva a 1.140 o total de diagnósticos positivos no país.

O KCDC relatou a morte de um paciente e agora o país registra 11 falecimentos em decorrência do COVID19.