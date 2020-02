Comunicado do Business Wire :HeadSpin

A HeadSpin, empresa que garante experiências conectadas perfeitas, habilitadas pela Web, dispositivos móveis, IoT e 5G, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série C no valor de US$ 60 milhões liderada pela Dell Technologies Capital e ICONIQ Capital com a participação dos investidores institucionais da Tiger Global Management, Kearny Jackson e Alpha Square Group. A rodada eleva o valor total arrecadado desde o início para US$ 117 milhões. A HeadSpin usará o financiamento para desenvolver novas ofertas de produtos, expandir para novos segmentos de mercado e aprofundar a posição nos ecossistemas de nuvem.

A HeadSpin também anunciou que Nikesh Arora, CEO da Palo Alto Networks, juntou-se ao Conselho administrativo da empresa como presidente. Arora é o ex-diretor de negócios do Google que atuou mais recentemente como presidente e COO da SoftBank antes de ingressar na Palo Alto Networks.

Também participam da rodada os principais investidores anjos, entre eles Jeff Weiner do LinkedIn, Shiva Rajaraman do We, Alex Will da Calm, Akshay Kothari da Notion, Derek Callow da Bumble, Derek Callow da Bumble, Gokul Rajaram da Caviar, Manik Gupta da Uber, Amber Feng da Stripe, Kevin Weil e Andrea Moore do Facebook, Sheila Tran da OpenDoor, Sunil Pai da AngelList, Jason Sew Hoy da Supercast, Michael Katz da mParticle, Cheryl Sew Hoy da SVB, Thejo Kote da Airbase, John Bonten do Spotify, Lisa Kleinsorge do Twitter e Ali Altaf do Pinterest.

"A extraordinária tecnologia da HeadSpin rompeu barreiras e redefiniu a fronteira de testes, monitoramento e análise em dispositivos, locais e redes para entender a experiência conectada de um cliente. Isso significa que as equipes de negócios, desenvolvimento, devops e produtos podem finalmente estar na mesma página e se concentrar no que mais importa: oferecer experiências digitais inovadoras e de alta qualidade, viabilizar pela Web, dispositivos móveis, IoT e 5G", disse Nikesh Arora.

Entendendo que as experiências conectadas viabilizadas pelas tecnologias da Web, dispositivos móveis, IoT e 5G se tornaram o principal ponto de interação entre as empresas e seus clientes, a HeadSpin desenvolveu a primeira Connected Intelligence Platform? do mundo para unificar testes, monitoramento e análises em aplicativos, dispositivos e redes. Isso permite que as empresas otimizem a funcionalidade e o desempenho das experiências conectadas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento e no ecossistema cada vez mais complexo de software e infraestrutura usado para alcançar o público global de hoje.

"A HeadSpin alcançou resultados notáveis em apenas quatro anos", disse Deepak Jeevankumar, diretor administrativo da Dell Technologies Capital. "A equipe não somente conseguiu uma execução excepcional de vendas, como também criou uma nova categoria de solução, que agora é o padrão de como as melhores empresas corporativas e de consumidores G2000 garantem experiências conectadas de alto nível para seus usuários e clientes. Hoje a HeadSpin é uma das empresas de software que mais cresce em meus 10 anos de investimento e tem um potencial de crescimento verdadeiramente excepcional".

Desde o lançamento em 2015, a HeadSpin dobrou sua receita anual ano após ano, conquistando a confiança de mais de 1.000 clientes corporativos e operadoras de telecomunicações. Os novos clientes corporativos da HeadSpin incluem Microsoft, Tik Tok, Bandai Namco Studios, Yahoo!, Uber, DeNA, AirBnB, Kohls, ByteDance, BYJUs, Optus, Australian Post, Telefonica e Walmart. Como parte de sua expansão internacional, a empresa também abriu recentemente escritórios regionais em Londres, Tel Aviv, Berlim e Cidade do Cabo para atender à crescente demanda de clientes na Europa, Oriente Médio e África.

"A HeadSpin está bem posicionada para tirar proveito dessa enorme oportunidade de mercado conforme as empresas passam a fornecer experiências digitais e móveis de melhor qualidade", afirmou Manish Lachwani, cofundador e CEO da HeadSpin. "Temos o privilégio de expandir a empresa com nossa excelente equipe, parceiros e investidores."

A HeadSpin está sediada em Palo Alto. Para mais informações, acesse www.headspin.io ou siga a HeadSpin no Twitter (@headspin_io) e no LinkedIn.

A HeadSpin é a primeira Connection Intelligence Platform? do mundo que fornece soluções Web, móveis, IoT e 5G para unificar testes, monitoramento e análises em aplicativos, dispositivos e redes. A HeadSpin capacita equipes de desenvolvimento, controle de qualidade, operações e produtos para otimizar as experiências conectadas e garantir o sucesso dos negócios digitais. Descubra porque algumas das maiores empresas do mundo confiam na HeadSpin em https://www.headspin.io, no Twitter @HeadSpin_IO e no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/headspin/

A Dell Technologies Capital é o braço global de investimento em capital de risco da Dell Technologies. A equipe de investimento presta apoio a fundadores apaixonados que estão nos estágios iniciais e testam os limites da inovação tecnológica para as empresas. Desde sua fundação em 2012, a equipe tem mantido um ritmo de investimento de US$ 150 milhões por ano e investiu em mais de 100 startups, sendo que 40 delas foram adquiridas e 5 foram abertas. As empresas do portfólio também obtêm acesso exclusivo aos recursos de entrada no mercado da Dell Technologies (Dell, Dell EMC, VMWare, Pivotal, RSA, Secureworks). Alguns dos investimentos de maior destaque incluem Adallom, Arista Networks, Cylance, Docusign, Graphcore, JFrog, MongoDB, Netskope, Nutanix, RedLock, RiskRecon, TwistLock, Wavefront e Zscaler. Sediada em Palo Alto, Califórnia, a Dell Technologies Capital tem escritórios em Boston, Austin e Israel. Para mais informações, acesse www.delltechcapital.com.

A ICONIQ Capital é uma empresa de consultoria e investimento financeiro de capital fechado e parceira preferencial para empreendedores, líderes e instituições excepcionais em todo o mundo. A empresa investe em participação de crescimento tecnológico e ativos imobiliários, empregando um ecossistema distinto para construir negócios duradouros. A ICONIQ é uma consultora de confiança que promove relacionamentos estratégicos significativos entre os setores para fomentar ideias poderosas, ampliar o impacto global e apoiar uma nova geração de empreendedores e empresas. Para obter uma lista completa dos investimentos feitos pela ICONIQ Growth, uma afiliada da ICONIQ Capital, acesse este link.

