Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora líder de software de rede nativo da nuvem para CSPs, anunciou hoje o lançamento do Evenstar Remote Radio Head (RRH), em colaboração com Facebook Connectivity, MTI, Deutsche Telekom e outros parceiros. O objetivo do programa é acelerar a adoção da tecnologia Open RAN.

O programa Evenstar contribuirá para o ecossistema OpenRAN, concentrando-se na criação de projetos de referência RAN de uso geral para redes 4G e 5G alinhadas às especificações 3GPP e O-RAN e ajudará a acelerar a adoção das soluções do TIP OpenRAN Project Group. Os RRHs, as unidades de distribuição e o software da unidade de controle tradicionalmente só estavam disponíveis como uma unidade empacotada, limitando as oportunidades de atender locais suburbanos e rurais. Ao desacoplar esses componentes, espera-se que o programa Evenstar permita que as MNOs escolham a melhor tecnologia da categoria e implantem soluções de um número crescente de parceiros de tecnologia.

Espera-se que a família Evenstar inclua várias SKUs de produtos Remote Radio Head (RRH), incluindo o FDD B3 (4T4R 4X40W) e o B28 2T4R 2x80W. A arquitetura RRH é baseada nas especificações da O-RAN Alliance Fronthaul baseadas no Split 7.2.

"O programa Evenstar é apoiado por um grupo de organizações com ideias semelhantes que compartilham um objetivo comum de acelerar a adoção do Open RAN. Por meio dessa colaboração, esperamos lançar RRHs com os recursos mais recentes e preços competitivos. O Evenstar RRH e o próprio programa ajudarão a nivelar a concorrência tanto na especificação técnica quanto no preço", disse Mikael Rylander, SVP e GM da Unidade de Negócios de Acesso à Rádio da Mavenir.

"Com o Projeto Evenstar, a Facebook Connectivity está colaborando com a Mavenir e outras organizações do ecossistema para apoiar a construção de componentes de hardware RAN para redes 4G e 5G", disse Dan Rabinovitsj, vice-presidente da Facebook Connectivity. "Um ecossistema saudável de fornecedores OpenRAN desempenha um papel importante em implantações emergentes para redes 4G e 5G com base em arquiteturas abertas, abordando vários cenários de implantação e casos de uso."

"Como um dos parceiros da Evenstar, a MTI tem a honra de oferecer uma solução RRH confiável e avançada para o ecossistema aberto inovador, com a integração de nossa tecnologia digital e de RF e a divisão funcional O-RAN 7.2x", disse Allen Yen, presidente e CEO do MTI.

"Para se beneficiar das soluções RAN abertas e desagregadas da próxima geração que podem ser implementadas em vários cenários de implantação para redes 4G e 5G, é importante que a Deutsche Telekom trabalhe com parceiros inovadores que conduzem a tecnologia compatível com O-RAN", diz Abdurazak Mudesir, vice-presidente sênior de arquitetura de tecnologia e Inovação, Deutsche Telekom. "Essa colaboração entre as comunidades O-RAN e TIP é uma contribuição importante para o crescimento desse ecossistema e para acelerar a comercialização da tecnologia Open RAN."

O Evenstar RRH estará disponível em meados de 2020 como parte do programa Evenstar, com planos de expansão para outros elementos arquitetônicos do Open RAN.

Para mais informações: https://telecominfraproject.com/tip-community-momentum-driven-by-new-operator-demand-technology-solutions-and-industry-alliances/

Sobre a MTI

A Microelectronics Technology Inc. (MTI) é uma empresa de alta tecnologia especializada em desenvolvimento, fabricação e vendas globais de produtos de comunicação sem fio há mais de 35 anos. Com base nas competências essenciais em RF / Micro-ondas, a MTI estabeleceu uma posição de liderança nos campos de cabeças de rádio remotas (RRH), rádios de micro-ondas, transceptores e ODUs de satélite, produtos de acesso de banda larga sem fio e leitores e módulos de identificação por radiofrequência (RFID). Com este excelente histórico de realizações, a MTI estabeleceu parcerias valiosas e de longo prazo com parceiros líderes mundiais.

Sobre a Facebook Connectivity

A Connectivity está no centro da missão do Facebook de dar às pessoas o poder de construir uma comunidade e aproximar o mundo. Crítico para essa missão é o acesso à Internet de alta qualidade, que dá voz às pessoas e cria oportunidades para compartilhar conhecimentos que podem fortalecer as comunidades locais e as economias globais. A Facebook Connectivity trabalha em estreita colaboração com parceiros, incluindo operadoras de rede móvel, fabricantes de equipamentos e muitos mais para desenvolver programas e tecnologias - incluindoExpress WiFi, Magma e Terragraph-que aumentam a disponibilidade, a acessibilidade e a conscientização do acesso à Internet de alta qualidade, levando mais pessoas online a uma Internet mais rápida. Para saber mais, visite: https://connectivity.fb.com.

Sobre a Mavenir

A Mavenir é o único provedor de software de rede nativa de nuvem de ponta a ponta do setor, redefinindo a economia de rede dos provedores de serviços de comunicação (CSPs). Nossas soluções inovadoras abrem caminho para o 5G com soluções de rede Cloud Native completas, 100% baseadas em software. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para CSPs para geração de receita, redução de custos e proteção de receita. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

