Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global está reforçando sua presença na África Ocidental com um acordo de colaboração com a firma jurídica com sede em Freetown, Fornah-Sesay, Cummings, Showers & Co. (doravante referida como FCS Legal) em Serra Leoa, acrescentando profundidade à sua plataforma global no continente.

A FCS Legal assessora clientes há mais de 15 anos, liderada pelo sócio-gerente do escritório, James Fornah-Sesay, e mais de 10 profissionais do direito. O escritório presta serviços jurídicos a instituições empresariais e particulares nas áreas bancária e financeira, construção e engenharia, empresarial e comercial, energia, ambiental, farmacêutica, petróleo e gás, imobiliária, fiscal e telecomunicações.

"Estamos orgulhosos em dar prioridade às necessidades dos nossos clientes, bem como em manter excelentes relações de trabalho com os principais atores dos setores público, privado e jurídico de Serra Leoa", disse James. "Nossa colaboração com a Andersen Global nos permitirá expandir nosso alcance global e servir melhor os nossos clientes, levando a eles os recursos de uma empresa global de uma forma integrada."

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, acrescentou "A FCS Legal é uma das empresas com maior crescimento e é uma das maiores empresas do mercado. Ficou imediatamente claro que eles possuem uma paixão por fornecer aos seus clientes os melhores serviços da categoria, ao mesmo tempo que priorizam a sua dedicação a administração e transparência".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

