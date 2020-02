Regime sírio reconquista Kafranbel em Idlib, uma cidade simbólica

As forças do regime sírio recuperaram nesta terça-feira o controle de Kafranbel, no sul da província de Idlib, uma das primeiras cidades que se uniram aos protestos contra Damasco, que deram origem à guerra civil em 2011, segundo o Observatório de Direitos Humanos da Síria (OSDH).

Apoiadas pela aviação russa, as tropas de Bashar al-Asad retomaram a cidade e outras 18 localidades no sul da província de Idlib nas últimas 48 horas, segundo a ONG.

Pouco antes, o OSDH havia anunciado a morte de pelo menos 19 civis nos bombardeios do regime sírio no sul da cidade de Idlib e nas cidades de Binnish e Maaret Misrin.

Essas duas cidades estão localizadas cerca de 55 km ao norte de Kafranbel.

Desde que as manifestações pacíficas contra Bashar al-Assad começaram em 2011, sendo reprimidas com violência pelo regime, Kafranbel passou em 2012 para o controle dos rebeldes, que ainda dominam ao lado dos jihadistas do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS, antigo braço sírio da Al Qaeda), uma parte da província de Idlib..

O governo sírio, com o apoio da aviação russa, lançou em dezembro uma grande ofensiva no noroeste da Síria, na qual pelo menos 400 civis morreram, segundo o OSDH, e deslocou cerca de 900.000 pessoas, segundo a ONU, o maior êxodo em tão pouco tempo desde o início da guerra na Síria, em março de 2011.