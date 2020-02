Argélia registra primeiro caso de coronavírus

As autoridades da Argélia anunciaram nesta terça-feira um primeiro caso do novo coronavírus no país, um italiano que chegou ao país em 17 de fevereiro.

Até o momento, o único caso confirmado da doença na África foi registrado no Egito.

O "sistema de vigilância e alerta lançado em nível nacional permitiu o diagnóstico em duas pessoas, de 55 e 61 anos, que respondem à definição de caso suspeito", informou o Ministério da Saúde argelino.

"Entre os dois casos suspeitos, ambos em pessoas de nacionalidade italiana, um foi confirmado positivo para o coronavírus", acrescentou o ministério.

Segundo uma emissora de televisão local, a pessoa infectada foi colocada em quarentena, e as circunstâncias do contágio ainda não foram estabelecidas.

O Ministério da Saúde disse que "reforçou o dispositivo de prevenção em torno do caso confirmado e o dispositivo de vigilância no nível de todos os pontos de acesso" à Argélia.

Na China, onde a epidemia surgiu, já foram registradas 2.600 mortes e o contágio atingiu cerca 77.000 pessoas, segundo a OMS.

No resto do mundo, o COVID-19 já se espalhou por trinta países e causou mais de 40 falecimentos e 2.500 contaminados.