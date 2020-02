Bolsa de Nova Yourk fecha em queda com Dow Jones recuando 2% por efeito do coronavírus

A apreensão tomou conta de Wall Street nesta terça-feira após o mercado fechar mais uma vez em queda devido às preocupações dos efeitos da epidemia do novo coronavírus nos mercados.

Por volta das 18H45 GMT (15H45 de Brasília) recuou 570 pontos e ficou em 27,390.27, o que corresponde a uma queda de 2%.

O S&P; 500 caiu 1,9% chegando a 3,165.03, enquanto o índice Nasdaq Composite perdeu 1,7%, atingindo 9,067.84 pontos.

As perdas desta terça acompanham o desempenho dos índices da véspera, quando caíram em média 3%.

Esses resultados negativos refletem os temores das empresas americanas com os possíveis impactos do coronavírus, incluindo menos gastos com turistas e problemas na cadeia de suprimentos.