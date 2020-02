Coronavírus no mundo, nas últimas 24 horas

Aceleração da contaminação fora da China, risco de pandemia, falhas na Itália... Aqui está o desenvolvimento da situação por causa do novo coronavírus durante as últimas 24 horas:

- 2.700 mortos no mundo -

A China registrou 71 novas mortes nas últimas 24 horas, o menor número nas últimas três semanas, chegando a um total de 2.663 óbitos.

Por outro lado, o número de contaminações aumentou, 508 contra 409 na véspera, ainda que seja inferior se comparado a uma semana atrás. Mais de 77 mil pessoas estão infectadas na China continental.

Fora da China há mais de 2 mil infectados e 41 mortos.

- Risco de "pandemia" -

Ainda que a situação chinesa esteja mostrando uma certa melhora, a Organização Mundial de Saúde (OMS) teme uma propagação do coronavírus a nível planetário.

"Devemos nos concentrar em contê-la, enquanto fazemos o possível para nos preparar para uma possível pandemia", alertou o seu diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Propagação em Seul e no Teerã -

Fora da China, a Coreia do Sul é o principal foco de epidemia: 144 novos casos de contaminação, aumentando o total para 977 infectados e 10 mortos.

No Irã houve três novas mortes, chegando a 15 no total. O vice-ministro de Saúde declarou estar contaminado.

- Falhas na Itália -

A Itália, com duas novas regiões afetadas (Toscana e Sicília) é o país europeu com maior incidência, 283 casos e sete mortos.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte reconheceu falhas em um hospital da região de Milão que favoreceu a propagação do COVID-19.

O hospital recebeu um doente considerado o "paciente número 1" e dali o vírus se propagou, com inúmeros casos na Lombardia.

Quarenta passageiros de um voo da Alitalia vindos das regiões do norte da Itália foram proibidos de entrar nas Ilhas Maurício e tiveram que voltar a Roma.

Da mesma forma, centenas de turistas se encontram confinados em um hotel de Tenerife (nas Ilhas Canárias, na Espanha) onde esteve hospedado um italiano que poderia ser portados do vírus.

- Futebol suspenso no Japão -

A federação japonesa de futebol suspendeu todos as partidas programadas até o próximo 15 de março por temor à propagação do vírus.

Um octogenário que estava a bordo do cruzeiro "Diamond Princess", em quarentena no Japão, morreu. Trata-se do quarto morto entre os passageiros do cruzeiro, no qual outros 700 foram testados positivo para o COVID-19.

- Primeiro caso na Suíça -

Em Ticino, zona limítrofe da Suíça com a Itália, um homem de 60 anos que tinha estado recentemente em Milão se tornou o primeiro caso no país.

"Foi hospitalizado e isolado".