Comunicado do Business Wire :O-RAN Alliance

A O-RAN Alliance (Aliança O-RAN) e o Telecom Infra Project (TIP) anunciaram hoje um acordo de articulação que garante o alinhamento na área de foco compartilhado do desenvolvimento de soluções interoperáveis de rede de acesso via rádio (Radio Access Network, RAN).

A O-RAN Alliance está focada no desenvolvimento de especificações de RAN abertas, inteligentes, virtualizadas e interoperáveis. A Alianças já criou 31 especificações, com 37 demonstrações da tecnologia em eventos anteriores do MWC, plugfests globais e mais de 1.000.000 de linhas de código lançadas em parceria com a Linux Foundation. Os operadores começaram a anunciar implementações de rede.

A missão e o foco da O-RAN Alliance complementam a missão do TIP de implantar uma infraestrutura de telecomunicações desagregada de ponta a ponta em vários ambientes. Com o acordo de articulação, a O-RAN e o TIP estão alcançando um novo nível de colaboração para a RAN aberta. O contato permite compartilhar informações, referenciar especificações e realizar esforços conjuntos de teste e integração.

"Essa nova estrutura de colaboração entre O-RAN e TIP, duas grandes iniciativas na área de rede aberta, apoiará nossa missão de remodelar o setor de RAN em direção à infraestrutura de rede móvel aberta e inteligente", disse Alex Jinsung Choi, COO da O-RAN Alliance e SVP Estratégia e Inovação Tecnológica, Deutsche Telekom. "O alinhamento nos esforços de interoperabilidade O-RAN ajudará o setor a acelerar o fornecimento de soluções comerciais abertas de RAN. O estabelecimento do primeiro Centro Aberto de Teste e Integração (Open Test and Integration Center, OTIC) da O-RAN com o Laboratório da Comunidade TIP em Berlim é um passo concreto para facilitar essa abordagem de múltiplas comunidades".

"As soluções OpenRAN do TIP são um elemento importante do nosso trabalho para acelerar a inovação em todos os elementos da rede, incluindo acesso, transporte, núcleo e serviços. Em toda a comunidade TIP, estamos vendo uma demanda crescente e alcançamos um progresso significativo nas implantações do OpenRAN em todo o mundo", disse Attilio Zani, diretor executivo do Telecom Infra Project. "Com essa estrutura de colaboração, o TIP e a O-RAN trabalharão juntos para desenvolver soluções interoperáveis de 5G RAN. Uma de nossas primeiras saídas será o lançamento do documento de requisitos da plataforma de estação base OpenRAN 5GNR NR com referências normativas às especificações O-RAN."

Sobre a O-RAN Alliance

A O-RAN Alliance é uma comunidade mundial com mais de 160 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN Alliance é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis compatíveis com O-RAN irão melhorar ao mesmo tempo a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN Alliance publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para um breve vídeo descrevendo o progresso da O-RAN, consulte www.o-ran.org/videos

Para mais informações, acesse www.o-ran.org

Sobre o Telecom Infra Project

O TIP é uma comunidade de telecomunicações colaborativa que está evoluindo a infraestrutura subjacente à conectividade global. A missão do TIP é acelerar o ritmo da inovação nas redes de telecomunicações da próxima geração, através do design, construção, teste e implantação de soluções de ponta a ponta abertas, desagregadas e baseadas em padrões. Nos últimos quatro anos, o TIP promoveu inovações substanciais em todos os elementos da rede, incluindo acesso, transporte, núcleo e serviços, abrangendo casos de uso urbano e rural. Até o momento, possui 13 laboratórios comunitários que testam, validam e integram soluções, embarcados em testes de campo na África, América Latina, Oriente Médio e Europa. O TIP Exchange, lançado recentemente, hospeda 45 produtos de 28 empresas membros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200225005792/pt/

Contato RP O-RAN Alliance Zbynek Dalecky pr@o-ran.org

O-RAN Alliance e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Germany

Contato RP Telecom Infra Project Brunswick TIP@brunswickgroup.com +44 (0) 20 7404 5959

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.