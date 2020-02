Fotógrafos da AFP indicados ao World Press Photo

A Agence France-Presse recebeu nesta terça-feira seis indicações em várias categorias do World Press Photo 2020, incluindo foto do ano, o principal prêmio do prestigioso concurso de fotojornalismo.

Yasuyoshi Chiba, fotógrafo radicado em Nairóbi, foi indicado na categoria "World Press Photo do ano" e na de "Notícias gerais, imagem individual" pela fotografia de um homem que recita um poema no meio dos manifestantes que reclamam um governo civil em Cartum, no Sudão.

O fotógrafo baseado em Pequiom Nicolas Asfouri foi indicado na categoria "Reportagem fotográfica do ano" por uma série de imagens das manifestações pró-democracia de Hong Kong. O trabalho também indicado à categoria "Notícias gerais, reportagem".