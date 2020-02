Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Hoje a Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a destilados, anuncia a nomeação de Kathy Parker como diretora de marketing da tequila PATRÓN e da vodca GREY GOOSE. Parker ingressará na Bacardi após uma carreira de destaque na Diageo e na Unilever, onde atuou em várias funções sênior de marketing, marca e inovação. Em seu novo cargo, ela conduzirá a estratégia global, incluindo patrimônio de marca, arquitetura, posicionamento, marketing integrado em peças criativas, mídia e experiência, além de desenvolvimento e inovação de novos produtos para as marcas PATRÓN e GREY GOOSE, que se destacam no portfólio super premium da invejável Bacardi. Parker estará subordinada a Mahesh Madhavan, diretor executivo da Bacardi Limited, e ingressará na equipe de liderança global da empresa.

Mais recentemente, Parker foi vice-presidente sênior de marcas globais premium de rum, gins e uísque escocês do portfólio da Diageo, onde gerou um crescimento transformacional em seu portfólio e revitalizou completamente várias marcas. Durante sua gestão, ela também atuou como vice-presidente sênior de inovação de marketing e liderou o marketing e a inovação global da Guinness. Antes da Diageo, Kathy passou quase 15 anos na Unilever PLC trabalhando em diversas funções de marketing e inovação em tarefas globais, regionais e locais.

"O histórico de concretização de crescimento transformacional das marcas que Kathy lidera é realmente impressionante, e estamos muito satisfeitos por tê-la à frente da GREY GOOSE e da PATRÓN, duas marcas que continuam a cativar os consumidores e são essenciais para nosso sucesso a longo prazo", disse Madhavan. "Com um espírito empreendedor, apetite por inovações, abordagem colaborativa e liderança orientada a resultados, ela incorpora o melhor da nossa cultura e representa um acréscimo fantástico à nossa equipe de liderança global da Bacardi".

"Liderar essas duas marcas icônicas que realmente definem suas respectivas categorias é o sonho de um profissional do marketing", afirmou Parker. "Estou emocionada por me juntar à extensa família da Bacardi. Estou ansiosa para mergulhar na cultura vibrante e ajudar a alimentar a ambiciosa estratégia de crescimento. É um momento emocionante para se juntar à equipe da Bacardi".

Em sua nova função, Kathy trabalhará em estreita colaboração com John Burke, diretor global de marketing da Bacardi Limited. Martin de Dreuille, vice-presidente de marketing global da vodca GREY GOOSE, e Adrian Parker, vice-presidente de marketing global da tequila PATRÓN, estarão subordinados a Kathy quando ela se juntar ao grupo no final deste ano.

Parker se mudará para as Bermudas com a família em agosto, dependendo da autorização da Autoridade de Imigração das Bermudas.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera mais de 20 unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter @BacardiLimited ou Instagram @BacardiLimited1862. Desfrute com responsabilidade.

