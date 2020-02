Neto do ditador dominicano Trujillo impedido de se candidatar à presidência

A autoridade eleitoral dominicana rejeitou nesta segunda-feira (24) o pedido de Ramfis Domínguez Trujillo, neto do ditador Rafael Leonidas Trujillo, para concorrer às eleições presidenciais de maio por não cumprir os requisitos de nacionalidade.

A Junta Central de Eleições (JCE) indicou que Domínguez Trujillo, 49 anos, não renunciou à nacionalidade americana ou residiu no país continuamente nos últimos 10 anos, o que o torna ilegalmente admissível, de acordo com um comunicado do órgão.

Dominguez Trujillo nasceu nos Estados Unidos em 22 de maio de 1970, nove anos após o assassinato de seu avô, que controlou o país entre 1930 e 1961 e é acusado de milhares de crimes.

"Não permaneceremos como vítima diante de uma decisão totalmente política", escreveu o neto do ditador no Twitter.

"Vamos defender nosso direito constitucional. Estamos mais do que prontos para defender essa candidatura do povo e do país, como ela ocorrerá. Em breve anunciaremos os próximos passos", acrescentou.

Se tivesse conseguido registrar a candidatura, Domínguez Trujillo iria disputar a presidência do país com o governista Gonzalo Castillo, ex-ministro de Obras Públicas de 59 anos; o ex-presidente Leonel Fernández, de 66 anos, e com o empresário Luis Abinader, de 52.