Veículo atropela e deixa vários feridos em carnaval na Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (24) no centro da Alemanha quando um veículo avançou sobre um desfile de carnaval, informou a polícia.

"Há uma série de feridos, alguns em estado grave", disse à AFP um porta-voz da polícia local. O motorista do Mercedes Benz cinza metálico foi detido.

Nesta segunda-feira à tarde, a justiça alemã anunciou que abriu uma investigação por "tentativa de assassinato".

A promotoria geral de Frankfurt afirmou em comunicado que investiga um "cidadão alemão de 29 anos", preso no local e que se encontra ferido.

No entanto, o caso, pelo menos por enquanto, não ficou a cargo da promotoria antiterrorista, simbolizando que a princípio cogita-se um ato voluntário, e não um atentado.

A promotoria, entretanto, acrescentaria mais tarde que "investiga todas as hipóteses".

Nesta segunda-feira, parte da Alemanha celebra a "Segunda-feira de rosas", com a qual culminam as festividades de carnaval. A polícia anunciou imediatamente no Twitter a suspensão de todos os desfiles no (estado regional) de Hesse, como uma "medida de precaução".

Segundo o popular jornal "Bild", o número de feridos chegaria a "mais de trinta, dos quais um terço foram feridos gravemente".

Testemunhas interrogadas pelo jornal regional "Frankfurt Rundschau" afirmaram que tiveram a impressão de que o suspeito fez um movimento em direção às crianças depois de rodar em alta velocidade entre a multidão, continuando a trajetória por cerca de trinta metros.

Muitas das vítimas ficaram no chão e foram atendidas por equipes de socorro destacadas neste município de 7.000 habitantes.

- Vigilância -

Inúmeros veículos policiais e de bombeiros foram posicionados em torno de um supermercado em cuja entrada o veículo Mercedes utilizado pelo atacante havia sido visto.

O prefeito da cidade, Hartmut Linnekugel, expressou sua consternação.

"Estamos todos muito emocionados, profundamente chocados", afirmou, citado pela agência dpa.

Steffen Roettger, cujas duas filhas estavam no local do desfile, disse que foi chamado imediatamente após o ocorrido.

"Minha filha de 10 anos foi desviada e por pouco não foi atropelada" pelo veículo, declarou ao canal de televisão NTV.

Acrescentou que a garota estava "em estado de choque" e precisou de cuidados médicos depois de ver pessoas no chão "por todas as partes".

O evento ocorreu em um contexto tenso na Alemanha, particularmente no estado de Hesse, que comoveu-se na última quarta-feira por um duplo tiroteio racista nos quais nove pessoas morreram em Hanau.

As autoridades alemãs estão em alerta com relação à ameaça terrorista islâmica, mas por enquanto nada favorece essa hipótese no caso.

Atualmente, a ameaça do terrorismo de extrema-direita também preocupa autoridades de segurança.

As regiões oeste e sul da Alemanha, em particular, estão comemorando o Carnaval. Tradicionalmente, a "Segunda-feira das rosas" consiste em um desfile de carros alegóricos pelas ruas das grandes cidades, como Colonia, Düsseldorf ou Mainz.

O carnaval é uma festividade muito popular nas regiões alemãs predominantemente católicas.