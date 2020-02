Na Índia, 100 mil recebem Trump e Modi em estádio lotado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido por cerca de 100 mil pessoas em seu primeiro dia de viagem oficial à Índia, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Em Ahmedabad, no Estado de Gujarat, uma multidão de pessoas seguiu Trump até o estádio Motera, conhecido como o maior para a prática de críquete do mundo. "Namastê, Trump", diziam os cartazes, gorros e roupas dos presentes.



A recepção calorosa em uma das cidades mais populosas do país foi recebida por Trump com elogios seguidos a Modi, a quem se referiu como "amigo".



Em seu discurso, o primeiro-ministro indiano relembrou suas origens humildes no Estado que governou antes de assumir o comando do país de 1,3 bilhão de habitantes em 2014.



"O primeiro-ministro Modi e eu também discutiremos nossos esforços de expandir os laços econômicos entre ambos os países, faremos um enorme acordo comercial, muito importante, entre os maiores já feitos", afirmou. Modi também destacou o papel da visita e do reforço nas relações bilaterais.



Trump aproveitou também para anunciar a venda para a Índia de equipamentos militares e helicópteros, em um negócio de US$ 3 bilhões.



O presidente dos EUA esteve acompanhado pela primeira dama, Melania Trump, além da filha e assessora Ivanka e de seu marido, Jared Kushner.



Antes do início do evento, os dois líderes e suas comitivas visitaram uma das casas em que Mahatma Gandhi viveu parte de sua vida. Gandhi é considerado um dos principais líderes para a independência indiana e um dos símbolos da resistência sem o uso da violência.



Depois do estádio, o destino foi o Taj Mahal, o monumento turístico mais visitado da Índia, localizado na cidade de Agra, a pouco mais de 200 quilômetros da capital, Nova Délhi.



Protesto



Em Nova Délhi, protestos anti-Trump deixaram pelo menos dois policiais mortos. A polícia usou gás lacrimogêneo e granadas de fumaça para dispersar a multidão, que protestava contra uma mudança na lei de cidadania, considerada prejudicial aos muçulmanos - a Índia tem 200 milhões de islâmicos.