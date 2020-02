Carro avança contra desfile de carnaval na Alemanha e deixa vários feridos

Um veículo avançou nesta segunda-feira contra um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, região central da Alemanha, e provocou vários feridos, anunciou a polícia local.

O motorista do carro foi detido, informou a polícia, sem revelar mais detalhes sobre as circunstâncias ou a motivação do agressor.

A Alemanha celebra a "segunda-feira das rosas", o principal momento do carnaval no país.

De acordo com a imprensa local, um veículo cinza da marca Mercedes avançou contra o desfile e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, incluindo menores de idade.

Várias vítimas recebiam atendimento das equipes de emergência enviadas para a cidade de 7.000 habitantes, no estado regional de Hesse.

De acordo com testemunhas, o motorista acelerou o veículo em direção à multidão às 14h30 locais (10h30 de Brasília).