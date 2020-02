Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, importante fornecedora de soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais, revelará sua campanha Inteligência ao quadrado (Intelligence squared) na RSA Conference (RSAC) de 2020, na cidade californiana de São Francisco. A RSAC é o grande ponto de encontro dos mais recentes desenvolvimentos em cibersegurança, e o tema deste ano será o elemento humano. Inteligência ao quadrado se fundamenta na visão da Hillstone de que inteligência artificial e humana são melhores quando se unem para gerar inteligência ao quadrado. Trata-se de uma força multiplicadora que cresce de modo contínuo, adaptando-se e defendendo sua empresa. De 24 a 27 de fevereiro, compareça e descubra como a Hillstone proporciona inovação na interseção da inteligência humana e artificial em segurança no estande #1547 do South Expo.

"Inteligência ao quadrado expressa o compromisso que temos com nossos clientes de estar ao lado deles e proteger sua organização contra as legiões de agressores cada vez mais habilidosos", comentou Tim Liu, diretor de tecnologia (CTO) e cofundador da Hillstone Networks. "Com as soluções da Hillstone, nossos clientes multiplicarão a defesa e a proteção de sua segurança. Temos a grande satisfação de partilhar com o público da RSA os mais recentes desenvolvimentos no conjunto de soluções da Hillstone."

Saiba diretamente de especialistas como a Hillstone oferece proteção do terminal à nuvem e de todos os componentes entre eles. As apresentações e demonstrações realizadas no estande da Hillstone Networks exibirão suas soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais, que abordarão as seguintes iniciativas comuns:

-- Prevenção contra violações de inteligência: como proteger empresas de ameaças avançadas

-- Proteção de centro de dados: como proteger centros de dados modernos de dentro para fora

-- SD-WAN segura: segurança incorporada para empresas distribuídas

A Hillstone foi reconhecida recentemente como uma empresa Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020 para firewalls de rede. "Agradecemos a nossos clientes e ao Gartner por esse reconhecimento", declarou Tim. "A equipe da Hillstone tem muito orgulho desse destaque, uma vez que a opinião dos clientes segue definindo nossos produtos e serviços."

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, inteligência e proteção, para assegurar que empresas tenham visão e compreensão amplas, podendo reagir rapidamente a ciberameaças. Reconhecidas por importantes analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone abrangem a empresa do terminal à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para saber mais, acesse www.hillstonenet.com.

