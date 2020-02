Comunicado do Business Wire :Aptorum Group Limited

A Aptorum Group Limited ("Aptorum Group"), uma empresa farmacêutica com foco no desenvolvimento de novas terapias para atender às necessidades médicas mundiais não atendidas, anuncia a comercialização de seu suplemento dietético para mulheres em menopausa e com sintomas relacionados. O suplemento é feito com pó de inhame chinês extraído do ingrediente bioativo contendo "DOI", que é a abordagem não hormonal da Aptorum Group, destinada a atender a certas tendências e preocupações nutricionais crescentes do consumidor. Estima-se que 1,2 bilhão de mulheres no mundo estejam na menopausa ou pós-menopausa até 20301. É previsto que o mercado global de suplementos de saúde da mulher para sintomas da menopausa alcance mais de US$ 50 bilhões em 2025, com uma taxa CAGR de 16,4% (2016-2025)2. Inicialmente, o suplemento será comercializado e vendido em Hong Kong; a empresa está buscando liberação regulatória para comercializar o produto em outras jurisdições importantes.

Como parte da comercialização, a Aptorum Group, mediante sua subsidiária integral Nativus Life Sciences Limited, firmou um contrato de distribuição regional com a Multipak Limited, um grupo de Hong Kong que opera marcas domésticas, incluindo o saquinho de chá Luk Yu® e outros produtos relacionados à saúde.

Por meio da Multipak, a Aptorum Group poderá aumentar a acessibilidade do produto a uma grande base de consumidores a nível regional. A produção dos comprimidos nutracêuticos bioativos dioscorea opposita da Aptorum Group iniciou a produção no Canadá e em breve será comercializada sob a marca NativusWellTM.

Nativus's NativusWellTM em comprimidos são suplementos naturais não hormonais que contêm DOI. O pó de inhame com DOI utiliza uma abordagem não hormonal que visa aumentar o bem-estar geral das mulheres em menopausa. Estudos científicos de terceiros indicam que o DOI, o ingrediente bioativo que ocorre naturalmente no inhame chinês, parece estimular a biossíntese de estradiol, induzir a secreção de estradiol e progesterona bem como aumentar a densidade óssea, contrariando potencialmente a progressão da osteoporose3, um dos sintomas comuns associados à menopausa4.

Para uma apresentação geral adicional, acesse: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16

Para uma apresentação técnica adicional, acesse: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d

Sobre a Aptorum Group Limited

A Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e à comercialização de novas terapêuticas para atender às necessidades médicas não atendidas. A Aptorum Group está realizando projetos terapêuticos em doenças órfãs, doenças infecciosas, doenças metabólicas e outras áreas de enfermidades.

Para mais informação sobre a Aptorum Group, acesse www.aptorumgroup.com.

Isenção de responsabilidade e declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações sobre o Aptorum Group Limited e suas expectativas, planos e perspectivas futuras que constituem "declarações prospectivas" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995. Para esse fim, quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "deveria", "espera", "planeja", "prevê", "poderia", "intenciona", "visa", "projetos, "contempla", "acredita", "estima", "prediz ", "potencial" ou "continuar", ou o negativo desses termos ou de outras expressões semelhantes. O Aptorum Group baseou essas declarações prospectivas, que incluem declarações relacionadas aos cronogramas projetados para apresentar envios e ensaios, em grande parte em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências futuros que, acredita, podem afetar seus negócios, condição financeira e resultados operacionais. Estas declarações prospectivas são válidas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa e estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outros, riscos relacionados a mudanças anunciadas na administração e organizacionais, serviço e disponibilidade contínuos de pessoal-chave, capacidade de expandir sua variedade de produtos, oferecendo produtos adicionais para segmentos adicionais de consumidores, resultados de desenvolvimento, estratégias previstas de crescimento da empresa, tendências previstas, desafios em seus negócios, e suas expectativas e a estabilidade em relação à sua cadeia de suprimentos e aos riscos descritos mais detalhadamente no formulário 20F do Aptorum Group e documentos que o Aptorum Group pode apresentar à SEC no futuro. Como resultado, as projeções incluídas nestas declarações prospectivas estão sujeitas a alterações. O Aptorum Group não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

