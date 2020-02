Donald Trump inicia visita oficial de dois dias à Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta segunda-feira à Índia para sua primeira viagem oficial ao país, que preparou uma recepção em grande estilo, com um encontro diante de multidão ao lado do primeiro-ministro Narendra Modi e uma visita ao Taj Mahal.

O primeiro dia da visita tem uma agenda com o presidente americano e o chefe de Governo indiano para destacar a boa sintonia pessoal entre ambos, em um momento de tensão comercial por suas respectivas posições protecionistas.

Autoridades indianas e americanas devem abordar as questões mais importantes em uma série de encontros bilaterais na terça-feira em Nova Délhi.

A Índia é um aliado estratégico na Ásia para os Estados Unidos, que considera o país um possível contrapeso para o avanço da China.

Trump iniciou a visita em Gujarat (oeste), rico estado natal de Modi, que o nacionalista hindu governou até sua ascensão como primeiro-ministro do país de 1,3 bilhão de habitantes em 2014.

Na cidade de Ahmedabad, o magnata do setor imobiliário e o filho de um vendedor de chã participaram em um encontro diante de mais de 100.000 pessoas no maior estádio de críquete do mundo, inaugurado para a ocasião.