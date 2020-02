Comunicado do Business Wire :Black Shark

A Black Shark, empresa de tecnologia em jogos de última geração, anunciou hoje o lançamento de sua nova identidade de marca, com um aspecto visual redesenhado e novo slogan corporativo: "Game is Real".

Black Shark's new logo and corporate slogan "Game is Real".

A Black Shark tem como objetivo fornecer uma experiência inigualável e exclusiva de jogo a partir de seu hardware, software e serviços, e criar o melhor mundo de "gaming" com jogadores do mundo todo. A evolução da identidade de marca marcará o ponto de partida da empresa para marchar em direção a outra conquista significativa, esperando efeitos de longo alcance no desenvolvimento da empresa, definição de produto, reconhecimento da marca, além de um impacto positivo na parceria cooperativa no ecossistema de jogos da Black Shark.

Posicionamento da marca afirmado no segmento de jogos para celulares

Como líder na indústria de jogos para celulares, a Black Shark ampliou - com sucesso - sua presença global em apenas dois anos desde sua criação. Graças à sua forte capacidade de inovação técnica e profundo conhecimento da indústria e dos usuários, a Black Shark alcançou mais de 1 milhão de usuários globais, ocupando a maior participação de mercado no segmento de jogos para celulares na China. Ao mesmo tempo, ganhou publicidade de marca imprescindível ao redor do mundo. O que está por trás da evolução da identidade da marca é o profundo conhecimento da Black Shark sobre o setor e uma estratégia clara para o desenvolvimento futuro.

Harrison Luo (Yuzhou Luo), o recém-nomeado CEO da Black Shark, disse:"Após dois anos de exploração e crescimento do setor, a Black Shark confirma que o segmento de mercado de jogos para celulares está aprovado e vale a pena a expectativa. Quanto mais subdividido o segmento de mercado, mais intensa é a existência de concorrência industrial, que reflete exatamente o caminho que escolhemos seguir: o caminho certo para a inovação. A Black Shark nunca colocará nosso posicionamento de marca na indústria tradicional de celulares. Pelo contrário, desejamos abraçar e entender nossos principais usuários, estamos dispostos a desenvolvermos e evoluirmos junto com a indústria do 'gaming'. Por exemplo, a Black Shark anunciou a nova cooperação com a Tencent Games no mês passado. No futuro, as duas empresas se unirão no desenvolvimento de hardware e software de jogos para explorar conjuntamente o futuro brilhante da indústria dos jogos móveis. Com o novo anúncio de identidade de marca, o objetivo da Black Shark é fornecer a melhor experiência de jogo a partir de dispositivos e acessórios, criar o ecossistema completo de jogos da Black Shark e moldar o melhor mundo de 'gaming' com jogadores do mundo todo".

Traços de personalidade da marca associados aos espíritos dos jogos

O "gaming" está nos genes da Black Shark. Para obter e reforçar a ressonância dos usuários, a Black Shark demonstra maior valor para apresentar seus traços de personalidade da marca nesta atualização de identidade. Ao mudar o slogan corporativo de "Born to Compete" (Nascido para competir) para "Game is Real" (O jogo é real), a Black Shark oferece uma perspectiva única no que diz respeito à conexão entre a marca e o jogo, a realidade e a virtualidade, também os jovens e os jogos, refletindo que a Black Shark defende e compartilha o mesmo senso de valor com os jogadores - como manter a fé, buscar alegria, acreditar no espírito de equipe, gostar de cyberpunk, ter muito ímpeto e ser espiritualmente rebelde.

Novo sistema de identidade visual inspirado nos recursos dos jogos

Juntamente com esta nova introdução da identidade de marca, a Black Shark renovou todo o sistema de identidade visual da marca, incluindo logotipo, fonte e tom de cor, para melhorar seu reconhecimento. O logotipo redesenhado mantém a estrutura básica de dois tubarões nadadores com um remodelado suave, que permanece sendo muito reconhecido e familiar ao público como o símbolo da marca. A nova série de fontes em estilo "flat design" evoca uma sensação de modernidade e moda. Para gerar maior impacto da nova identidade de marca, a Black Shark preparou o lançamento de vários produtos derivados apresentados no estilo hardcore de jogo, sendo o carro-chefe para apresentar a nova identidade de marca.

Tudo para uma melhor experiência de jogo e para criar o melhor mundo de gaming com jogadores do mundo todo

"Com o lançamento da nossa nova identidade de marca, a Black Shark continuará fornecendo os melhores hardware, software e serviços, para trazer um ecossistema de jogos mais integrado aos jogadores do mundo todo. Esperamos que nossa nova identidade de marca conquiste o reconhecimento de mais jogadores, aproxime-os de nós e construa um mundo fantástico de jogos 5G conosco", comentou David Li (Fan Li), vice-presidente da Black Shark Global, responsável pelos negócios no exterior.

A Black Shark obteve muitas conquistas desde o lançamento em mercados estrangeiros, sendo a primeira marca chinesa em parceria com as duas principais operadoras da Coreia do Sul. Ela ocupa o primeiro lugar no mercado de jogos para celulares no Japão e no Sudeste Asiático. Além disso, desponta com sucesso nos poderosos canais de vendas na Europa, como Fnac-Darty e Boulanger. A Black Shark interage com os jogadores do mundo todo na comunicação diária, buscando entender melhor suas necessidades e responder ao mercado com produtos melhor projetados.

Sobre a Black Shark

A Black Shark, empresa de tecnologia em jogos de última geração, cria um ecossistema de jogos baseado em hardware, software e serviços, agora transportados principalmente por telefones celulares. A Black Shark tem como objetivo fornecer uma experiência inigualável e exclusiva de jogo e criar o melhor mundo de "gaming" com jogadores do mundo todo. A Black Shark está localizada em Pequim, Xangai, Shenzhen e Hong Kong. Para mais informações, acesse o site da empresa: http://global.blackshark.com/

