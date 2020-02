Itália cancela carnaval de Veneza para evitar disseminação do coronavírus

As autoridades da Itália cancelaram neste domingo o tradicional Carnaval de Veneza, que começou no dia 8 de fevereiro e terminaria no próximo dia 25, em uma tentativa de impedir a propagação do coronavírus, após o número de pessoas infectadas no país subir para 133, ante 25 contabilizadas no sábado.



Segundo as autoridades, três pessoas em Veneza estão infectadas com o vírus COVID-19 e internados em estado crítico, quase todas agrupadas no norte no país, inclusive no

região nordeste do Veneto, que inclui Veneza.



Fonte: Associated Press