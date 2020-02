Um terceiro passageiro do cruzeiro "Diamond Princess", que permanece em quarentena em um porto do Japão após diversos casos do novo coronavírus terem sido registrados, morreu depois de ficar doente a bordo, informou o ministério da Saúde neste domingo.

Em um comunicado, o ministério afirma que a vítima é um homem de 80 anos que tinha outras enfermidades.

Ele foi levado de barco para um hospital depois de apresentar "sintomas". O ministério, no entanto, não confirmou se o idoso foio diagnosticado com o COVID-19.

A causa do óbito foi uma pneumonia, segundo o ministério.

A morte aconteceu depois que outros dois passageiros, também japoneses e com mais de 80 anos, faleceram na quinta-feira após contrair o vírus.

Apesar da quarentena imposta a bordo do "Diamond Princess", mais de 600 pessoas apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus: dezenas delas estão em condição grave.

O Japão registrou até o momento quatro mortes provocadas pelo vírus, que já infectou mais de 130 pessoas no país, sem contar aquelas vinculadas ao "Diamond Princess".