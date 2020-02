Macron adverte que pode não haver acordo global sobre o Brexit até o final do ano

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse na noite deste sábado que não estava "certo" de que as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido levarão a "um acordo global até o final do ano", ao ser perguntado sobre a questão durante uma visita ao Salão do Agricultura, em Paris.

"Não tenho certeza de que tenhamos um acordo global até o final do ano", disse o chefe de Estado durante um encontro com pescadores, preocupados com os efeitos do Brexit em suas atividades.

"De qualquer forma, isso vai ficar tenso porque [os britânicos] são muito difíceis, é uma carta que eles têm", disse Macron.

"O que obtivemos é que a pesca não deixa o mandato, mas teremos pressão" por parte dos britânicos, alertou.

O Reino Unido deixou oficialmente a UE em 31 de janeiro e entrou em um período de transição que deve durar até o final de 2020. Os dois lados planejavam negociar um acordo de livre comércio durante esse período.

O principal negociador europeu, Michel Barnier, alertou que um acordo sobre pesca seria "inseparável" do acordo comercial a ser negociado. Londres, por sua vez, enfatizou que "recuperar o controle" das águas do Reino Unido era uma questão de vital importância e que elas deveriam estar acessíveis, antes de tudo, aos "navios britânicos".

No entanto, os pescadores de vários Estados-Membros da UE dependem muito das águas britânicas, que representam 30% do volume de negócios dos pescadores franceses.