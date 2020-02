França desativa um reator sua de central nuclear mais antiga

A França desativou neste sábado o primeiro dos dois reatores da usina nuclear de Fessenheim (leste), o mais antigo em operação no país, muito dependente de eletricidade de origem nuclear.

O reator foi desconectado da rede elétrica pela empresa de eletricidade EDF às 02H00 (01H00 GMT). É a primeira etapa do fechamento desta unidade, localizada na fronteira alemã e não muito longe da Suíça, que entrou em serviço em 1977.

O fechamento do reator número dois está previsto para 30 de junho. Então, a retirada do combustível usado ocorrerá daqui até o meio do ano de 2023. O desmantelamento em si durará até 2040, no mínimo.

A unidade de Fessenheim, em operação desde 1977, foi alvo de inúmeras manifestações e greves de fome de opositores, não apenas na França, mas também na Alemanha e na Suíça.

Os opositores insistiram que era antiga, o que complicaria a substituição de algumas peças, e sua localização no grande canal da Alsácia e em uma região suscetível a terremotos. As críticas se intensificaram após a catástrofe na fábrica japonesa de Fukushima em março de 2011.

Já seus defensores consideran um absurdo abrir mão de uma fonte energética que não emite CO2.

Doze reatores adicionais, dos 58 na França, deixarão de operar antes de 2035, sem que isso implique o fechamento completo das usinas, como em Fessenheim.

A França tem o segundo parque de reatores nucleares, atrás dos Estados Unidos.