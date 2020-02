Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

O Grupo Lenovo (HKSE: 992) (Pink Sheets: LNVGY) anunciou hoje que a receita do grupo no terceiro trimestre atingiu uma alta recorde de US$ 14,1 bilhões, e o décimo trimestre consecutivo de crescimento. O lucro bruto cresceu 11% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para US$ 390 milhões, e o lucro líquido também aumentou 11% na comparação anual, para US$ 258 milhões.

Os ganhos básicos por ação para o terceiro trimestre foram de US$ 2,16 ou HK 16,90 (dólar de Hong Kong).

"No último trimestre, apesar das incertezas geopolíticas e da escassez de suprimentos no setor, produzimos um desempenho recorde com equilíbrio geográfico, excelência operacional e execução estratégica sólida. A receita do grupo e o lucro bruto atingiram os níveis mais altos de todos os tempos", disse Yang Yuanqing, presidente e diretor executivo da Lenovo. "Essas competências essenciais não apenas nos permitem aproveitar as oportunidades de transformação tecnológica e impulsionar o crescimento sustentável, mas também nos ajudam a abordar os desafios que enfrentamos hoje".

Fatores econômicos globais

O último trimestre apresentou vários desafios de negócios em todo o setor, incluindo incertezas geopolíticas, escassez de suprimentos de componentes e, mais recentemente, a nova situação global de saúde do coronavírus. No que diz respeito ao coronavírus, a prioridade comercial continua sendo garantir a saúde e o bem-estar da força de trabalho da Lenovo, a continuidade da fabricação e a capacidade de reconstrução, além de auxiliar as pessoas que trabalham para conter o surto. Como o restante do setor, a Lenovo enfrenta inevitavelmente algumas restrições e atrasos de curto prazo, à medida que a cadeia de suprimentos volta a se recuperar após os fechamentos prolongados das fábricas devido ao Ano-Novo Chinês. Como resultado, a Lenovo alavancará seu equilíbrio geográfico, excelência operacional e força no gerenciamento de cadeias de suprimentos complexas através de uma presença global de fabricação e execução sólida de estratégia para enfrentar os desafios.

Visão geral do grupo empresarial

O Intelligent Devices Group (IDG) da Lenovo continua liderando o forte desempenho da empresa. O PC and Smart Devices Group (PCSD), uma das duas unidades de negócios IDG, teve recordes históricos de receita de US$ 11,1 bilhões, lucro bruto de US$ 684 milhões e uma margem de PTI de 6,2%. Esses resultados recordes demonstraram a capacidade de desempenho de classe mundial da Lenovo, especialmente para superar uma escassez significativa e dinâmica de CPU em todo o setor. Nos PCs, a Lenovo estendeu sua clara posição de 1º lugar com alta recorde de remessas, superando o mercado em crescimento em quase 2 pontos percentuais. A Lenovo também terminou em 1º lugar no ano civil, com participação de 24,3%, um aumento de 1,6 pontos em relação ao ano anterior. O volume nas categorias premium e de alto crescimento, como jogos, dispositivos finos e leves, efeitos visuais, estações de trabalho e Chromebooks, continuou a crescer com alta de dois dígitos e superou significativamente o mercado em dois dígitos no ano. Olhando para o futuro, enquanto os desafios macro podem continuar, a Lenovo está confiante de que sua excelência operacional comprovada permitirá impulsionar o crescimento superior do mercado e a lucratividade líder do setor. Além disso, a Lenovo alavancará a inovação para impulsionar o crescimento, como demonstrado por seu recém-anunciado ThinkBook Plus com tela de tinta eletrônica integrada na tampa, o notebook ThinkPad X1 Fold com tela dobrável e o primeiro PC 5G do mundo, o Yoga 5G.

A segunda unidade de negócios da IDG, o Mobile Business Group (MBG), registrou seu quinto trimestre consecutivo de rentabilidade. No reduto da empresa na América Latina, o volume da Lenovo superou o mercado em 19 pontos, melhorando a margem de lucro bruto para 5,8%. No futuro, o negócio de celulares continuarão a fortalecer a lucratividade, ao mesmo tempo em que impulsionam o crescimento em novos mercados. Além disso, o recém-lançado Motorola razr sinaliza uma reentrada da empresa no segmento premium, um segmento de mercado que será um foco contínuo no futuro.

OData Center Group (DCG) viu as remessas de servidores cresceram 18% no ano. Enquanto a receita do Data Center Group permaneceu estável em relação ao ano anterior, devido a acentuadas reduções nos preços dos componentes, que diminuíram os preços médios do sistema, a lucratividade continuou a melhorar. O negócio fora da hiperescala teve sua receita mais alta em quatro anos e cresceu quase 16%, com a receita do mercado chinês sozinha crescendo 46% no ano. A Software Defined Infrastructure (SDI) e o armazenamento registraram um crescimento de receita no ano superior a 40%. No futuro, espera-se um crescimento em todas as áreas, em especial em servidores, armazenamento, SDI, computação de alto desempenho, software e serviços, pois o Grupo se concentra em aumentar a diversidade de clientes e ampliar canais indiretos.

Catalisador de crescimento da transformação inteligente para o Grupo

A estratégia de negócios de transformação inteligente da Lenovo continuou a mostrar forte impulso como um catalisador de crescimento a longo prazo para o Grupo. A receita* de software e serviços ultrapassou US$ 1 bilhão por trimestre pela primeira vez, crescendo 41% em relação ao ano anterior, e agora contribui com 7% das receitas gerais do Grupo. Na Smart IoT, a receita quase quadruplicou no ano para US$ 90 milhões, impulsionada pelo crescimento em RA/RV, casa inteligente e escritório inteligente para consumidores. A receita de infraestrutura inteligente cresceu mais de 50% no ano, impulsionada pela infraestrutura definida por software e pela virtualização de funções de rede. A receita de Smart Vertical dobrou como resultado do crescimento de três dígitos da receita do Data Intelligence Business Group e das soluções PCSD nos setores de saúde e educação.

* receita faturada

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 50 bilhões do Fortune Global 500, com 57.000 funcionários e operando em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão audaciosa para oferecer tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que vão mudar o mundo, que criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Ao desenhar, fabricar e construir o portfólio mais completo de dispositivos e infraestruturas inteligentes, também estamos liderando uma transformação inteligente, para criar melhores experiências e oportunidades para milhões de clientes ao redor do mundo. Para saber mais, acesse o site https://www.lenovo.com, siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo e leia as notícias mais recentes no nosso Storyhub.

-0- *T GRUPO LENOVO RESUMO FINANCEIROPara o terceiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2019 (em milhões de US$, exceto dados de ações) Terceiro trimestre de 19/20 Terceiro trimestre de 18/19Mudança em relação ao ano anterior Receita 14.103 14.035 0,5% Lucro bruto 2.265 2.050 10,5% Margem de lucro bruto 16,1% 14,6% 1,5 pontos Despesas operacionais (1.777) (1.616) 10,0% Relação Despesas/receita 12,6% 11,5% 1,1 pontos Lucro operacional 488 434 12,4% Outras despesas não operacionais - líquido (98) (84) 16,4% Lucro bruto 390 350 11,4% Tributação (85) (85) (0,9%) Lucro no período 305 265 15,4% Participação minoritária (47) (32) 47,8% Lucro atribuível aos acionistas 258 233 10,9 % Lucro por ação (centavos de US$) Básico 2,16 1,96 0,20 Diluído 2,07 1,92 0,15 *T

