Irã registra quinta morte por coronavírus e tem 23 pessoas infectadas

As autoridades de saúde do Irã informaram neste sábado a quinta morte causada por coronavírus em meio a 10 novos casos confirmados no país. Ao todo, 23 pessoas estão infectadas com o vírus.



As pessoas estão sendo tratadas pelo vírus em pelo menos quatro cidades diferentes,

incluindo a capital, Teerã, onde algumas farmácias já estavam sem máscaras e álcool gel. As outras cidades são Qom, Arak e Rasht.



O vírus se espalhou em meio a eleição parlamentar em todo o país no Irã na sexta-feira. Muitos eleitores foram às urnas usando máscaras.



O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, fez o anúncio hoje, mas não especificou quando a quinta morte ocorreu. Segundo Jahanpour, dos 10 casos recém-detectados, dois estão na capital e oito estavam na cidade de Qom, onde os dois primeiros idosos pacientes morreram na quarta-feira. Ele disse que os dois pacientes na capital visitaram Qom ou tinham ligações com a cidade.



Minoo Mohraz, uma autoridade do Ministério da Saúde iraniano, disse na sexta-feira que o vírus "possivelmente veio de trabalhadores chineses que trabalham em Qom e viajaram para China", sem dar mais detalhes. Uma empresa chinesa está construindo uma usina solar em Qom.



Fonte: Associated Press