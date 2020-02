EUA e Taleban anunciam acordo de paz

Os Estados Unidos e o Taleban anunciaram nesta sexta-feira, 21, a assinatura de um acordo de paz no dia 29 de fevereiro, em Doha, no Catar, após 18 anos de conflitos. Os dois lados também iniciaram uma trégua de sete dias para reduzir a violência.



O acordo incluirá a libertação de prisioneiros dos dois lados. Pelo menos 14 mil militares dos EUA estão no Afeganistão como parte da missão da Otan. (Agências Internacionais)