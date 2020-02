Comunicado do Business Wire :O-RAN Alliance e.V.

A O-RAN Alliance continua a ganhar impulso ao permitir que o setor de rede de acesso por rádio (RAN) forneça RAN inteligente, totalmente interoperável, virtualizada e aberta. Essa colaboração global representa uma disposição única de alcançar ultrapassar fronteiras e criar novas plataformas que impulsionarão a inovação para todos.

Há dois anos, cinco operadoras de telefonia móvel nos continentes da Ásia, Europa e América do Norte uniram forças para lançar a O-RAN Alliance como "um esforço mundial liderado por operadoras para impulsionar novos níveis de abertura na rede de acesso por rádio de sistemas sem fio da próxima geração". Um ano depois, quase 80 empresas participantes lançaram as primeiras demonstrações de especificação e tecnologia da O-RAN.

Nove novas operadoras aderiram à Aliança O-RAN em 2019 e 2020, incluindo Bell Canada, BT, Chunghwa Telecom, DISH Network, KDDI, SoftBank Corp., Sprint e Vodafone. Agora, com mais de 160 empresas (incluindo 24 operadoras de telefonia móvel em 4 continentes), a O-RAN é gerenciada por uma diretoria global que abrange 4 continentes e 11 países (4 da Europa, 2 da China, 2 da Índia, 2 da Coreia, 2 dos EUA, e 1 da Austrália, 1 do Japão e 1 de Singapura).

A ênfase da O-RAN na abertura é refletida em sua estrutura como uma organização técnica aberta, na qual os participantes do setor, bem como os emergentes, podem se unir e contribuir com sua arquitetura e especificações. A O-RAN Alliance já aprovou 31 especificações, lançou 1,3 milhão de linhas de código-fonte aberto (em parceria com a Linux Foundation) e realizou sua primeira interoperabilidade global em vários continentes.

"A adoção da O-RAN Alliance pelo setor é um exemplo inspirador de como operadoras e fornecedores de todo o mundo podem se sentar juntos para projetar e lançar padrões técnicos que funcionam para todos", disse Andre Fuetsch, presidente da O-RAN Alliance e diretor de Tecnologia da AT&T.; "A O-RAN Alliance agora reúne uma força global de 24 operadoras comprometidas em melhorar o desempenho e a eficiência de suas redes móveis. Com o início da era 5G, a O-RAN Alliance está pronta para permitir as experiências de rede que todos os nossos clientes esperam".

"A O-RAN Alliance cresceu rapidamente das cinco operadoras móveis fundadoras para mais de 160 operadoras e colaboradores, incluindo grandes fornecedores do setor, pequenas e médias empresas, empresas iniciantes e instituições acadêmicas", disse Alex Jinsung Choi, diretor de operações da O-RAN Alliance e vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação Tecnológica, Deutsche Telekom. "Estamos orgulhosos de receber tanta diversidade de membros em nosso esforço conjunto para liderar o setor em direção à RAN aberta e inteligente da próxima geração."

Os membros da O-RAN Alliance estavam preparados para apresentar vinte e duas demonstrações de implementações reais de equipamentos baseados em O-RAN no Mobile World Congress (MWC), comprovando ainda mais o progresso da O-RAN Alliance em direção à maturidade de equipamentos RAN abertos e inteligentes. Como resultado do cancelamento do MWC, muitas dessas demonstrações serão disponibilizadas como parte de uma amostra virtual, que será anunciada em breve.

"O progresso que está sendo feito através da O-RAN Alliance é real, e essas demonstrações ajudarão a prolongar o ímpeto do grupo", disse Chih-Lin I, copresidente do Comitê Diretor Técnico da O-RAN (TSC).

Lista de demonstração:

A AT&T; e a CommScope estão apresentando a arquitetura independente de operações, administração e manutenção (OAM) da O-RAN e a especificação da interface O1. A demonstração executará a configuração ao vivo, o desempenho e o gerenciamento de falhas do sistema OneCell da CommScope no Rutgers University WINLAB usando a plataforma de automação de rede aberta (ONAP) como a gestão de serviços e orquestração (SMO).

A China Mobile e a BravoCom estão copatrocinando uma demonstração de controle RAN inteligente. Essa demonstração mostra um controlador inteligente por rádio (RIC) em tempo quase real executando a otimização de gestão de recursos de rádio (RRM), uma previsão de KQI em vídeo e xAPP de imposição de RRM usando aprendizado de máquina e um RIC em tempo não real realizando divisão/fusão dinâmica de células baseado no status KQI/KPI da célula.

A AT&T; e a Nokia estão copatrocinando uma demonstração de controlador inteligente de RAN em tempo quase real aberto O-RAN OSC (RIC quase RT) em execução na borda da rede em uma plataforma de nuvem aberta baseada no Akraino. A demonstração é baseada em testes ao vivo da plataforma realizada na rede 5G mmWave da AT&T; e mostrará o gerenciamento do ciclo de vida do xApps, especificamente um xApp de controle de admissão que controla o comportamento da RAN.

A China Mobile e a Nokia estão copatrocinando uma demonstração de controle de RAN inteligente. A demonstração mostrará a garantia de QoE com inteligência artificial do Cloud VR com largura de banda disponível de rádio baseada em aprendizado de máquina e previsão de QoE para permitir a adaptação da taxa adaptável à IA.

A Samsung e a KDDI estão copatrocinando uma demonstração de controle de RAN inteligente. Essa demonstração mostrará o controle de recursos RAN de loop fechado E2 e o fatiamento de rede.

A Sterlite estará patrocinando uma demonstração do controle de RAN inteligente. Essa demonstração mostra um controlador inteligente por rádio em tempo não real, gerenciando um algoritmo de aprendizado de máquina que pode prever a carga da célula. Esse modelo de previsão de carga é usado por um xAPP de balanceamento de carga de mobilidade no controlador RIC quase em tempo real para gerenciar a carga da célula usando métricas de desempenho dos nós E2 em diferentes cenários de mobilidade.

A VIAVI está patrocinando uma demonstração de fronthaul aberto que consiste em um emulador O-RU integrado com um emulador TM500 UE que será usado para testar o O-DU conectado através do fronthaul aberto O-RAN. A capacidade de fornecedores e operadoras testarem o desempenho dos gNBs com base na arquitetura O-RAN independentemente das O-RUs será essencial para acelerar a comercialização da tecnologia O-RAN.

A NEC mostrará suas RUs de célula pequena compatíveis com O-RAN fronthaul aberto que suportam as bandas de 3,7 GHz, 4,5 GHz e 28 GHz. A interoperabilidade dessas RUs com a CU/DU de outro fornecedor pela interface fronthaul aberta foi verificada pela NTT DOCOMO e implantada em sua rede 5G comercial.

A Keysight e a Xilinx estão co-patrocinando duas demonstrações de fronthaul abertas. Essa demonstração consiste em uma demonstração da unidade de rádio do conjunto de sistemas de antenas habilitadas para Xilinx O-RAN usando a emulação Keysight O-RAN O-DU combinada com medições de RF. Uma segunda demonstração consiste em uma antena sub-6 GHz com um cabeçote de rádio remoto com interface de fronthaul compatível com O-RAN.

A NVIDIA e a Keysight estão apresentando uma demonstração de fronthaul aberta. Esta demonstração destaca a interoperabilidade entre um 5G gNodeB acelerado pelo NVIDIA Aerial SDK e um link de fronthaul compatível com Keysight UeSIM sobre O-RAN.

A AT&T;, a CommScope e a Intel estão demonstrando mmWave 5G gNB e demonstração 7,2x de fronthaul aberto. Esta demonstração ao vivo mostra um aplicativo de realidade virtual de uma experiência de zoológico de 360 graus usando o FlexRAN da Intel para fornecer tráfego O-RAN 7,2x ao vivo para o rádio 5G mmWave da CommScope.

A EXFO está patrocinando uma demonstração de fronthaul aberto. Esta demonstração consiste em um emulador O-DU conectado a um emulador O-RU usando a especificação de fronthaul aberto O-RAN sobre um protocolo eCPRI a 25 Gbps.

A SKT, a Keysight e a SOLiD estão copatrocinando uma demonstração de fronthaul aberto. O emulador O-DU da Keysight será usado para testar a O-RU SOLiD de 28 GHz conectada por APIs definidas de fronthaul aberto O-RAN WG4 na interface eCPRI. Além disso, o desempenho RFIC de 28 GHz e a funcionalidade de formação de feixe serão avaliados para uso nos sistemas de construção de 28 GHz da SKT.

A Mavenir estará patrocinando uma demonstração de fronthaul aberto. Esta demonstração mostra os produtos 4G e 5G RAN usando a arquitetura O-RAN com interfaces divididas em 7,2x e 2 divididas sem pejar o MTI e o NEC.

A Radisys está patrocinando uma demonstração de ecossistema de vários fornecedores que inclui um O-DU que se comunica com o O-RU operando na banda de 3,5 GHz (n78) pela interface de fronthaul aberto (OFH) para a opção de divisão de gNB 7,2x. Essa demonstração utiliza componentes e tecnologias e pode ser adaptada a outras configurações, como banda de frequência e potência de transmissão, com o mínimo esforço.

Ciena, Radisys, Wind River, AT&T; e DISH Network estão copatrocinando uma demonstração de orquestração e otimização do 5G Edge. Essa demonstração consiste na implementação de interfaces O-RAN O1 e O2 de vários fornecedores para impulsionar o posicionamento e a configuração ideais dinâmicos dos componentes 5G RAN, Transporte e 5G Core para suportar aplicativos críticos de latência 5G Edge.

A China Mobile e a Lenovo estão copatrocinando uma solução O-RAN de pilha completa em combinação com aplicativos do MEC. A demonstração apresenta o cenário de implantação de O-RAN B, que consiste na plataforma em nuvem O-RAN, O-CU, O-DU e O-RU. A plataforma de nuvem de borda também hospeda aplicativos MEC, permitindo um caso de uso de transporte inteligente 5G.

A Altran, a Baicells e a China Mobile estão copatrocinando uma demonstração de hardware da caixa branca que mostra um caso de uso de ponta a ponta independente usando hardware da caixa branca para uma célula de pico interna.

A China Mobile, a Radisys, a QCT e a Intel estão copatrocinando uma demonstração de hardware de caixa branca e pilha O-RAN. Essa demonstração apresenta uma solução completa para o 5G independente, com base na arquitetura do software O-RAN e nas especificações abertas da interface fronthaul.

A China Mobile, a ArrayComm, CIG, a Altran, a Wind River e a IPLOOK estão copatrocinando uma caixa branca compatível com O-RAN e uma demonstração à pilha 5G. Essa demonstração mostra um aplicativo 5G independente de ponta a ponta, baseado no hardware ARM e na plataforma de nuvem.

A China Mobile, a CertusNet, a Lenovo e a NTS estão copatrocinando a demonstração de uma solução integrada de pequenas células baseada em nuvem e virtualização. Essa demonstração mostra a dissociação de hardware e software com base nos princípios de arquitetura O-RAN.

A VMware e a Netsia estão copatrocinando uma demonstração ao vivo de ponta a ponta e de orquestração de serviços, usando um ambiente de vários domínios e várias nuvens. A demonstração mostra fatias de rede que são criadas de propósito para serviços de rede específicos e otimizadas para SLAs de QoS prescritos, gerando nas redes de acesso por rádio, nuvens de borda, rede de transporte, nuvens de núcleo e nuvens públicas.

Sobre a O-RAN Alliance

A O-RAN Alliance é uma comunidade mundial com mais de 160 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN Alliance é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis compatíveis com O-RAN irão melhorar ao mesmo tempo a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN Alliance publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para um breve vídeo descrevendo o progresso da O-RAN, consulte www.o-ran.org/videos

Para mais informações, acesse www.o-ran.org

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200221005515/pt/

O PR da O-RAN Alliance Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN Alliance e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.