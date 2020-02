Itália tem primeiro morto por novo coronavírus

Um italiano de 78 anos que teve exame positivo para o novo coronavírus faleceu, anunciou nesta sexta-feira (21) o ministro da Saúde italiano, no que constitui a primeira morte por pneumonia viral na Itália.

O homem estava internado há dez dias no Vêneto, no norte da Itália, com uma doença não relacionada com o coronavírus, informou o ministro, Roberto Speranza. O anúncio ocorre após o fechamento de todos os espaços públicos e o cancelamento dos eventos esportivos e religiosos na Lombardia, outra região do norte da Itália, devido à multiplicação dos casos de contágio.