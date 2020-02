Órgão de vigilância financeira restabelece sanções contra o Irã

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) restabeleceu nesta sexta-feira (21) todas as suas sanções contra o Irã, depois de considerar que o país não adotou as medidas apropriadas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O Irã não aplica a chamada Convenção de Palermo para combater o crime internacional. Portanto, "de acordo com nossas regras, o GAFI suspende a suspensão de todas as sanções e pede a seus membros que as apliquem efetivamente", afirmou o grupo depois de uma reunião em Paris.