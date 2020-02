Legisladores da Califórnia ficam indignados por receber camisinhas no dia dos namorados

Vários legisladores conservadores do estado da Califórnia (oeste dos Estados Unidos) ficaram indignados com os preservativos que uma organização de direitos reprodutivos enviou para seus gabinetes como presente pelo dia dos namorados (dia de São Valentim).

A embalagem de preservativos oferecido pela Planned Parenthood, uma rede nacional de clínicas de direitos reprodutivos, veio com a mensagem: "Não nos f... Não f... sem nós" ('Don't f*ck with us. Don't f*ck without us.').

"É uma ameaça e uma tática de mão firme, algo que eu não aprecio, principalmente quando parece que também foi direcionada à nossa equipe", escreveu o senador republicano Mike Morrell num comunicado envido à AFP.

"Comunicar uma mensagem tão abertamente grosseira e sexual é inadequado em qualquer local de trabalho, incluído aqui no Capitólio", acrescentou.

A legisladora republicana Melissa Melendez publicou nas redes sociais sua reação em relação ao presente que recebeu: "Mantenha a classe PP [Planned Parenthood], mantenha a classe".

A Planned Parenthood, que entre os serviços de saúde prestados em todo o país inclui abortos, não pôde ser contatada imediatamente para comentar a ação.