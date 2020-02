Dois passageiros do navio no Japão foram diagnosticados com coronavírus na Austrália

Dois cidadãos da Austrália que desembarcaram do navio de cruzeiro "Diamond Princess" e foram liberados para voltar para seu país de origem após exames negativos no Japão foram diagnosticados com o novo coronavírus, informaram nesta sexta-feira autoridades de saúde australianas .

As autoridades do Departamento de Saúde em Camberra disseram que todos os 164 australianos que voltaram para casa no início desta semana "foram testados para o COVID-19 no Japão" e os resultados dos exames deram negativo.

Os responsáveis enfatizaram que o desenvolvimento de alguns casos positivos entre os evacuados "não foi inesperado", dada a disseminação contínua da doença a bordo após o início dos testes