As autoridades de saúde da China anunciaram nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) que foram registradas mais 115 mortes na província de Hubei, elevando a 2.233 o número total de óbitos no país provocadas pela epidemia do novo coronavírus.

A maior parte dos falecimentos no território chinês foi registrada na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei e epicentro da doença.