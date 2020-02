Fundo criado por Bill Gates investe em extração mais ecológica do lítio

O fundo Breakthrough Energy Ventures, criado pelo bilionário Bill Gates para financiar projetos vinculados à energia renovável, investiu na Lilac Solutions, empresa americana que desenvolve métodos mais sustentáveis de extração do lítio.

Esse metal, cada vez mais usado na fabricação de baterias, é utilizado pela indústria automobilística para carros elétricos e em pela indústria telefônica, para os aparelhos celulares.

Segundo a Lilac Solutions, o mercado de lítio terá expansão multiplicada por 30 no mundo nas próximas décadas.

No entanto, o processo tradicional de extração é lento, com bombeamento e tratamento de grandes volumes de água salgada subterrânea. Além disso, é caro e pouco ecológico.

Com sede em Oakland, na Califórnia, a Lilac Solutions desenvolver uma tecnologia que reduz a quantidade de água utilizada por uma extração mais barata, eficaz e respeitosa ao meio ambiente. A empresa trabalha em projetos nos Estados Unidos e na América do Sul.

Na quinta-feira, anunciou em comunicado que havia conseguido US$ 20 milhões em investimentos.

Além do Breakthrough Energy Ventures, que tem entre os seus ricos investidores o bilionário Michael Bloomberg, candidato à presidência; o presidente da Amazon, Jeff Bezos; e o fundador da Virgin, Richard Branson.

A Lilac Solutions também recebeu dinheiro da empresa de investimentos The Engine, do MIT, do fundo Lowercarbon Capital e da fundação Grantham, com o objetivo de proteger o meio ambiente.

Criado por Bill Gates em dezembro de 2016, o fundo Breakthrough Energy Ventures tem capital estimado em US$ 1 bilhão, voltado para financiar tecnologias inovadoras capazes de produzir energia renovável, reduzir as emissões de gases do efeito estufa e combater as mudanças climáticas.