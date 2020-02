Penas de prisão para autores de roubo de moeda de ouro gigante em Berlim

Um tribunal de Berlim condenou nesta quinta-feira a vários anos de prisão os autores do roubo de uma moeda de ouro de 100 kg em um museu da capital alemã em 2017.

Dois homens, de 21 e 23 anos, conhecidos por seus vínculos com o crime organizado, foram condenados em primeira instância a quatro anos e seis meses de prisão, anunciou o tribunal regional de Berlim.

Ahmed e seu irmão Wayci entraram na noite de 27 de março de 2017, com a ajuda de uma escada, no museu Bode, no centro da cidade, com o objetivo de roubar uma moeda de ouro maciço avaliada em 3,75 milhões de euros (4 milhões de dólares).

Um segurança do museu, que forneceu informações sobre o sistema de alarme do centro cultural, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão.

Uma quarta pessoa suspeita de participação no roubo foi absolvida.

Conhecida como "Big Maple Leaf", a moeda canadense de ouro tem uma efígie da rainha Elizabeth II e é considerada a segunda maior moeda de ouro do mundo, atrás apenas de uma australiana que pesa uma tonelada, criada em 2012.

A moeda de Berlim nunca foi encontrada. Os investigadores acreditam que foi derretida e o ouro revendido ou enviado ao exterior.

De acordo com a imprensa alemã existem apenas cinco exemplares desta moeda no mundo.