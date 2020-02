Vassilissa Ermakova, a menina russa de 6 anos que brilha nos esportes radicais

Com apenas seis anos, ele treina cinco horas por dia no inverno praticando snowboard. No verão, desliza em uma scooter em encostas íngremes. O nome dela é Vassilissa Ermakova, a esperança russa nos esportes radicais.

Sua mãe Natalia disse em entrevista à AFP que Vassilissa já sonha em "ganhar muitas medalhas".

Fascinada pelo snowboard desde os três anos de idade, "ela quer treinar todos os dias e, até mesmo no verão, ela quer neve", diz a mãe.

Treinada por seu pai Anton, um ex-snowboarder que participava de competições, a garota de cabelos pretos já está fazendo magistralmente um 360, um giro completo, um backside 540 (um giro e meio no ar, no sentido oposto).

"Eu vôo como um pássaro", diz Vassilissa sorrindo enquanto usa orgulhosamente um capacete com o nome dela... e o de seus patrocinadores.

Mas também é um prodígio no skate, que pratica quando a neve desaparece. Com cinco anos, ele realizou uma descida (o chamado downhill skateboarding) a 48 quilômetros por hora, um recorde na Rússia para a idade.

Mas ela não conseguiu registrar a façanha no livro Guinness: "Nos disseram que é preciso ter pelo menos 16 anos para realizar esse recorde", explica Natalia Ermakova.

O pai da menina não esconde sua animação e otimismo: "Espero que um dia ela vença os X-Games", diz ele, se referindo à competição de esportes radicais de inverno que ocorrem todos os anos nos Estados Unidos. "Ou que seja campeã olímpica", acrescenta Anton.

A conta do Instagram que Natalia criou para sua filha, onde ela posta suas fotos e vídeos, já tem cerca de 36.000 seguidores.